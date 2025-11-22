Lanús vence a Atlético Mineiro en penales y se convierte en campeón de la Copa Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro igualaron a cero después de 90 minutos y el tiempo extra en la cancha del Estadio Defensores del Chaco, donde después de la tanda de penales el conjunto argentino logró llevarse la victoria y proclamarse campeones de la Copa Sudamericana.

Nahuel Losada se convirtió en el héroe de Lanús, pues a pesar de que Walter Bou y Lautaro Acosta fallaron su penal en la tanda, el arquero argentino logró detener tres tiros del club brasileño para darle la victoria a su equipo en la gran final de la Sudamericana.

El encuentro que se llevó a cabo en territorio paraguayo fue una final bastante tensa para ambos clubes y para su respectiva afición, pues desde el inicio del encuentro los dos equipos salieron con la misión de levantar ese título, pues el Atlético Mineiro nunca ha podido llevar la Copa Sudamericana a sus vitrinas.

El nuevo campeón de la Copa Sudamericana tuvo que vencer a Central Córdoba en octavos de final, al Fluminense en los cuartos de final y a la Universidad de Chile en la antesala de la gran final, para medirse ante Atlético Mineiro en el partido por el título.

El brasileño Hulk, quien es un referente del club brasileño desde el 2021, cuando llegó procedente del Port de China, fue uno de los villanos del partido para el Mineiro, pues en la tanda de penales fue el primero en cobrar y Nahuel Losada detuvo su disparo.

El encuentro arrancó equilibrado, con mucha marca en la mitad del campo. El conjunto brasileño se afianzó en el juego después de los primeros pases y tuvo una ocasión clara de anotar en un remate de Bernard que pegó en el poste a los 26 minutos. A Lanús le costó encontrar espacios para avanzar pero fue mejorando en el final de la etapa inicial, aunque sin profundidad para definir.

Por segundo año consecutivo, un equipo argentino conoce la gloria de la Copa Conmebol Sudamericana, pues en 2024 Racing Club fue el equipo campeón de la edición, venciendo a Cruzeiro en la gran final, aunque Lanús fue semifinalista en aquella ocasión.

El campeonato de Lanús en la Copa Sudamericana tiene algunos tintes de la Liga MX, pues en el once inicial del equipo argentino estuvieron dos jugadores que militaron en el futbol mexicano hace algunos años, Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio, quienes en su momento militaron en Santos y Pumas, respectivamente.

Lanús suma su segunda Copa Sudamericana a sus vitrinas; la primera conquista en este torneo ocurrió en 2013, cuando los argentinos vencieron en el partido por el título al conjunto brasileño Ponte Preta.

DCO