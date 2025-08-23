Independiente acusa a U de Chile de “ataque cobarde y planificado” en la Copa Sudamericana

Independiente aseguró que los aficionados de la U de Chile fueron los culpables de los hechos violentos en la Copa Sudamericana.

El Independiente de Avellaneda responsabilizó por completo a Universidad de Chile por los hechos de violencia que derivaron en la cancelación del partido del miércoles, en Argentina, por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana, al afirmar que se trató de un ataque “cobarde y planificado”.

Independiente difundió un video a través de sus redes sociales. Mediante un collage de imágenes de los episodios del miércoles, acompañado por una voz en off, indica que “los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó”.

“Durante tres horas”, los simpatizantes del club chileno “destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas”, añade el conjunto argentino. “Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente”.

En el video se afirma que “los desmanes” eran “un ataque cobarde y planificado”. No se explica, sin embargo, cuál es el fundamento para determinar que se realizaron planos para cometer los hechos violentos.

Saldo de detenidos.y heridos tras violencia entre Independiente y U de Chile

Los enfrentamientos entre hinchas dejaron casi una veintena de heridos, un centenar de detenidos (que al día siguiente fueron liberados) y múltiples destrozos.

Dos de los lesionados (ambos aficionados de la U. de Chile) permanecían este sábado internados en un hospital de Avellaneda, localidad en la provincia de Buenos Aires.

Uno de ellos, identificado como Jaime Mora de 56 años, se encontraba estable y el otro, Gonzalo Alfaro de 33 años, se mantenía aún con pronóstico reservado, según la parte oficial. Tres hinchas heridos más fueron dados de alta el viernes.

Registro exclusivo que muestra la complicidad de la Policía Argentina con la Barra de Independiente! Les permitieron sacar los palos y fierros desde la bodega y luego los dejaron desplazarse armados hacia la zona de la U de Chile @sudamericana @CONMEBOL pic.twitter.com/YXpfCOLAIk — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 23, 2025

Independiente expulsará a socios involucrados en hechos violentos

Independiente aseveró que colabora con la Justicia para identificar a “los delincuentes que se esconden detrás de un escudo”, en referencia a los barrabravas locales que la emprendieron contra los simpatizantes del equipo chileno.

Dos chilenos se tiraron de la tribuna al vacío para escapar de los agresores. Otros quedaron tendidos, inconscientes y ensangrentados.

El video de Independiente (de casi tres minutos de duración) anticipa que, una vez que determine la identidad de las personas involucradas en los hechos de violencia del lado de sus seguidores, procederá a “expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de futbol”.

EVG