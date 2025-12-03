ADIDAS sigue decepcionando a la afición del América con errores infantiles y ropa de “utilería”

La afición del América no ha quedado del todo conforme con Adidas.

Contrario a lo que se esperaba, la relación entre Adidas y la afición del América no ha tenido el mejor comienzo, pues seguidores de las Águilas han manifestado en redes sociales su inconformidad con algunos errores de la marca, como estampados que rápidamente se despegan y la calidad de ciertas prendas.

Las nuevas críticas de los fans del América llegaron con la nueva chamarra de la línea de entrenamiento 2026 del club capitalino, pues uno de ellos compartió evidencia de que, al adquirir una de ellas, la misma venía acompañada de etiquetas del Bayern Múnich.

Qué raro el escudo del América en la etiqueta.

Jajajajaja ya no sé si reír o llorar con lo horrible que es Adidas. https://t.co/oZwJX92DT5 pic.twitter.com/n9EN3NaT2W — Carrasquilla Fan Account 🇵🇦 (@ohcaar) December 1, 2025

“Qué raro el escudo del América en la etiqueta. Jajaja, ya no sé si reír o llorar con lo horrible que es Adidas”, escribió con inconformidad este aficionado del equipo azulcrema para hacer del conocimiento este error en lo que viene siendo ropa de utilería del conjunto de Coapa.

¿Por cuánto tiempo es el contrato de América con Adidas?

El América regresó con la marca alemana Adidas después de 25 años de relación con Nike. El reencuentro se dio para el Apertura 2025, el torneo posterior al que los azulcremas llegaron a su cuarta final de Liga MX consecutiva bajo las órdenes del brasileño André Jardine.

El contrato entre los de Coapa y Adidas está firmado hasta el 2030, por lo que todavía restan varios torneos para que la marca germana haga los jerseys y demás indumentaria de la entidad capitalina.

¿Cuándo fueron las etapas previas del América con Adidas?

Adidas diseñó los jerseys del América en cuatro etapas previas antes al contrato actual, mismo que va del 2025 al 2030, y la más reciente de ellas había sido de 1994 al 2000, periodo recordado por las Águilas dirigidas por Leo Beenhakker en el ciclo 1994-1995.

El primer contrato de la marca alemana con las Águilas fue en la Campaña 1982-1983, en la que los capitalinos vencieron a las Chivas en la final de la Liga MX.

El segundo periodo abarcó de 1984 a 1987 y el tercero de fue 1998 a 1991, cuando el América festejó su 75 aniversario, en el que se proclamó campeón de la Copa Interamericana, pero perdió la final de la Liga MX a manos de los Pumas.

EVG