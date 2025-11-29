Oficial: André Jardine dirige su último partido con el América y no estará en el siguiente (VIDEO)

André Jardine fracasó por segunda vez con el América, pero en esta ocasión fue en los cuartos de final del Apertura 2025; sin embargo, el técnico azulcrema jugó su último partido con las Águilas de este torneo y tendrá que esperar hasta la siguiente campaña para volver al banquillo.

Lamentablemente para los jugadores del América, no podrán contar con su entrenador en el inicio de la siguiente temporada, pues al final del cotejo de vuelta ante Monterrey, el brasileño se fue contra César Arturo Ramos, el árbitro central del partido; después de escuchar todo lo que le dijo el americanista, decidió expulsar a André Jardine.

Al ver la tarjeta roja en su último partido con el América en el Apertura 2025, André Jardine no podrá dirigir desde el banquillo el juego de la Jornada 1 del Clausura 2026, torneo que iniciará a principios del siguiente año.

André Jardine se va expulsado por reclamarle a César Arturo Ramos Palazuelos tras la eliminación del América.



Las Águilas ganaron esta noche 2-1, pero el gol de Germán Berterame en la compensación deja fuera al cuadro azulcrema por global de 3-2.



Rayados a Semifinales.

¿Cuándo fue la última vez que el América fue eliminado en cuartos de final?

El América poco a poco se fue convirtiendo en un equipo de época y, con la llegada de André Jardine, el conjunto de Coapa logró llegar a cuatro finales y ganar un tricampeonato en la Liga MX; lo único que le hace falta al brasileño con las Águilas es la Concachampions.

Sin embargo, tuvieron que pasar cuatro años para que el conjunto de Coapa fuera eliminado en cuartos de final de la liguilla. Esto ocurrió en el Apertura 2021 cuando los Pumas, dirigidos por Andrés Lillini, eliminaron en la primera fase de eliminación al América.

El partido de ida dejó un 0-0 en el marcador, partido que se disputó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, mientras que en la vuelta las Águilas dirigidas por Santiago Solari en ese momento cayeron 3-1 en el Estadio Azteca para decirle adiós al torneo.

¿Se acaba la era André Jardine en el América?

André Jardine llegó como un desconocido al América y logró darle un tricampeonato al equipo de Coapa en tres años, además de llegar a cuatro finales en cuatro torneos; sin embargo, el 2025 no ha sido el mejor año para el entrenador brasileño.

Estos dos últimos torneos de Jardine al frente del equipo azulcrema no han sido los mejores ni para la directiva ni para la afición, pues han dejado ir grandes torneos y títulos.

Primero quedaron eliminados de la Concachampions a manos del Cruz Azul; meses más tarde, el Toluca les ganó la final del Clausura 2025; una semana después perdieron la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes, perdieron el Campeón de Campeones, eliminados de la Leagues Cup y ahora se van en cuartos de final.

