‘Yo creo que sí voy a ir’: Sheinbaum sobre viajar al sorteo del Mundial de la FIFA

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este miércoles que ‘yo creo que sí voy a ir’ al sorteo del Mundial de la FIFA, a realizarse el viernes siguiente en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum informó la semana pasada que sería esta próxima semana cuando diera a conocer si viajaría o no a Washington, Estados Unidos, para el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

En su momento, Claudia Sheinbaum explicó que su decisión dependería de la confirmación de asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Sobre un encuentro con su homólogo Donald Trump, Claudia Sheinbaum afirmó esta mañana en Palacio Nacional que si se da sería muy breve.

Claudia Sheinbaum aseguró que habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que solo estaría para la “apertura de la pelotita” de México en el sorteo.

“Yo creo que sí voy a ir”, aseguró Claudia Sheinbaum.

“Ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto, en realidad, salimos, va el Primer Ministro de Canadá, el Presidente Trump por supuesto y su servidora”, contestó Claudia Sheinbaum.

“Y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos tocaría encabezar, ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos cómo se van definiendo”.

Claudia Sheinbaum aseguró que será un buen momento para estar con Donald Trump y con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

“Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos Presidentes y el Primer Ministro de Canadá, juntos, esta imagen, pues de América del Norte y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante”, expresó Claudia Sheinbaum.

