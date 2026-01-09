Panthers vs Rams: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la ronda de comodines de la NFL?

Panthers y Rams se enfrentan en el arranque de los playoffs de la NFL 2025.

Los Carolina Panthers y Los Angeles Rams ponen en marcha los playoffs de la NFL 2025 con el primero de los seis juegos de la ronda de comodines, que comienza este sábado 10 de enero con el duelo entre ambos en el Bank of America Stadium.

El diferencial de -69 puntos de los Panthers es el cuarto peor en la historia para un equipo que avanzó a postemporada de la NFL. Los Rams finalizaron la campaña como el ataque más productivo de la NFL con 30.5 puntos por encuentro. Carolina se impuso 31-28 a Los Ángeles en su duelo de la Semana 13.

5 things to watch as the Panthers head into the first round of the playoffshttps://t.co/HFLi3AlXve@HarrisTeeter | #KeepPounding — Carolina Panthers (@Panthers) January 9, 2026

Matthew Stafford, quarterback de los Rams, intentará guiar al equipo de California a que consume la revancha ante Bryce Young y compañía para que Los Ángeles se convierta en el primer clasificado a la ronda divisional.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Panthers vs Rams?

El partido de la ronda de comodines entre Panthers y Rams se jugará este sábado 10 de enero, en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte. El juego comenzará en punto de las 15:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5 y Fox Sports.

Fecha : Sábado 10 de enero

Hora : 15:30

Estadio : Bank of America

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

Panthers regresa a unos playoffs después de casi una década

Los Panthers jugarán este 10 de enero su primer partido de playoffs en la NFL desde la temporada del 2017.

El 7 de enero del 2018, Carolina cayó por pizarra de 31-26 a manos de los New Orleans Saints en la ronda de comodines de aquella postemporada.

Taking notes ✍️ pic.twitter.com/0fwfyqiW5c — Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 9, 2026

Los Panthers terminaron la temporada regular de la NFL 2025 como campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional por su mejor récord en duelos contra Buccaneers y Falcons, que también terminaron con marca de 8-9.

¿Quién domina el historial entre Panthers y Rams?

Los Rams y los Panthers se han enfrentando en 24 ocasiones, y la franquicia de Carolina lidera el historial con 14 triunfos y 10 derrotas.

Su único antecedente en playoffs fue en la NFL 2003, también en la ronda de comodines, encuentro que los Panthers ganaron por marcador de 29-23 en el Edward Jones Dome de San Luis, Misuri, donde en ese entonces jugaban de locales los Rams.

