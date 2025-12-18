Seattle Seahawks derrota a Los Ángeles Rams en el tiempo extra de un agónico juego divisional

El Thursday Night Football de la Semana 16 enfrentó a los dos mejores equipos de la Conferencia Nacional en el Lumen Field; en un encuentro bastante apretado, los Seattle Seahawks lograron llevarse la victoria sobre Los Ángeles Rams por marcador de 38-37 para ponerse en el primer lugar de la División Oeste.

El encuentro inició con los dos equipos muy reservados, pues en los dos primeros cuartos solo existieron dos anotaciones y dos goles de campo; fueron los Rams los que se fueron al descanso con la ventaja de una posesión de balón.

Zach Charbonnet por parte de los Seahawks y Terrance Ferguson del lado de Los Ángeles fueron los encargados de poner las primeras anotaciones del partido, mientras que Harrison Mevis logró dos goles de campo para darle la ventaja a los visitantes.

Fue al inicio de la segunda mitad cuando los dos equipos comenzaron a generar más puntos en el tablero y le pusieron un toque cardíaco al final del encuentro, pues los locales lograron igualar el tablero con seis minutos de jugarse en el último episodio.

Todo inició con la anotación de Kenneth Walker III y el punto extra de Jason Myers para poner arriba a los Halcones Marinos, pero la respuesta de los Rams llegó de inmediato con el gol de campo de Harrison Mevis y la llegada a las diagonales de Blake Corum, logrando 23 puntos en el tablero.

Al inicio del cuarto cuarto, Puka Nacua logró su primera anotación del partido tras un buen pase de Matthew Stafford, dándole la ventaja al equipo de Los Ángeles por marcador de 14-30 y todo parecía perdido para los Seahawks en un encuentro divisional que definió al líder de la División Oeste.

FINAL: The @Seahawks win a THRILLER to take the top spot in the NFC! pic.twitter.com/h1k7rqXm0K — NFL (@NFL) December 19, 2025

El apoyo de la gente y estar en su casa le ayudó a Seattle, ya que lograron igualar el marcador con dos anotaciones, una de Rashid Shaheed y otra de AJ Barner, pero para poner el marcador 30-30 necesitaban cuatro puntos más, así que se fueron por dos conversiones que fueron exitosas.

El reloj seguía su marcha, el marcador estaba empatado y llegó la pausa de los dos minutos. Los dos entrenadores se veían desesperados, pero los Seahawks tenían el ovoide en su posesión y perdieron su última oportunidad a la ofensiva.

El partido estuvo tan reñido que se necesitaron 15 minutos más para definir a un ganador. Los primeros a la ofensiva fueron los Rams, que lograron una anotación para obligar a Seattle a llegar a las diagonales; los comandados por Sam Darnold también consiguieron la anotación y con su tercera conversión se llevaron la victoria.

