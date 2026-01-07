¡Oficial! Antonio Mohamed se adelanta y filtra el nuevo y contundente fichaje de los Pumas

El entrenador del Toluca, Antonio Mohamed, se adelantó y filtró el nuevo fichaje de los Pumas de la UNAM para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Se trata del delantero paraguayo Robert Morales, un jugador que hasta unos días era elemento escarlata y estaba al mando del Turco.

Morales, quien de último momento salió como opción para reforzar el ataque del Club Universidad, será el quinto refuerzo en Cantera. La Pantera llega como bicampeón de la Liga MX, del Campeón de Campeones, una contratación con experiencia para impacto inmediato en el esquema felino.

🚨🚨🚨TURCO MOHAMED CONFIRMA LA BAJA DE ROBERT MORALES



En conferencia de prensa, el DT de los Diablos Rojos agradeció la entrega del “Pantera” con los escarlatas.



Ayer se despidió del equipo y se espera que hoy mismo reporte con #Pumas, para que esté disponible para la J1. pic.twitter.com/qm0EiSX7fW — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 7, 2026

El Turco Mohamed tuvo conferencia de prensa y agradeció a los jugadores que dejan se formar parte del Toluca. Entre los nombres que mencionó está el del ariete paraguayo, quien ya se despidió de sus compañeros y se espera reporte en los próximos días, sino es que hoy mismo, con los Pumas.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Barcelona golea y humilla al Athletic Club en la Supercopa de España y ya espera a su rival en la gran final

“Agradecerle a Juanpi, a Robert Morales y Héctor Herrera el año que han compartido con nosotros, lo que han colaborado. Robert en las finales pasadas, cuando no pudo jugar Paulinho. Un agradecimiento a ellos”, dijo Mohamed.

Robert Morales llegó a Pumas tras sumar 80 partidos y cuatro campeonatos con Toluca durante cinco torneos.



13 goles

6 asistencias

3 mil 164 minutos https://t.co/WPeOIclKyB pic.twitter.com/hT0zaPX7Jd — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) January 7, 2026

Robert Morales, pedido por Efraín Juárez

Robert Morales habría sido un pedido especial de Efraín Juárez, quien tomó la decisión de traer al delantero de los Diablos. La otra opción era el también paraguayo Ronaldo Martínez, quien milita en Platense de la Liga Argentina, pero quien no era del agrado de ‘Efra’.

Morales será el quinto refuerzo de los Pumas, que este torneo esperan poder ponerle fin a la sequía sin títulos en la Liga MX. La última vez que los felinos se coronaron campeones del futbol mexicano fue en el Clausura 2011.

La Pantera Morales se une a Juninho, César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo como los refuerzos de Pumas de cara al Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Ha sido un mercado de fichajes movido para los auriazules y para su nuevo director deportivo, Antonio Sancho.

aar