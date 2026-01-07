Pumas quiere sacar por la puerta de atrás a una de sus últimas figuras; no entra en planes a días del arranque del torneo

Jugadores de Pumas en un entrenamiento antes de un juego de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM siguen con el armado de su plantilla para afrontar de la mejor manera del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero no todas son altas en el Pedregal, pues se reporta que a días del arranque del certamen el equipo busca darle salida a un jugador de manera urgente.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el delantero Guillermo Martínez estaría siendo pretendido por el Atlas de Guadalajara en calidad de préstamo. El Memote tiene contrato con el Club Universidad Nacional hasta 2027, pero podría tener un paso por los Zorros.

Al momento no habría oferta formal por parte de la Academia, pero se dice que Pumas podría darle salida a su ariete, pues en el presente periodo de fichajes ya se anunció de manera oficial a un nuevo delantero y estaría por llegar uno más.

Con los Pumas el paso del Memote ha sido discreto. En 75 compromisos ha anotado 26 goles y entregado dos asistencias, pero la afición no lo termina por aceptar por sus constantes fallas. Ahora, parece que podría salir del equipo felino, que este semestre disputa la Liga MX y la Concachampions.

Los fichajes de Pumas hasta el momento

De acuerdo con medios, los Pumas están a nada de cerrar el fichaje del delantero paraguayo Robert Morales, quien habría sido un pedido especial de Efraín Juárez. La otra opción era el también paraguayo Ronaldo Martínez, quien milita en Platense de la Liga Argentina, pero no era del agrado de ‘Efra’.

Morales será el quinto refuerzo de los Pumas, que este torneo esperan poder ponerle fin a la sequía sin títulos en la Liga MX. La última vez que los felinos se coronaron campeones del futbol mexicano fue en el Clausura 2011.

La Pantera Morales se une a Juninho, César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo como los refuerzos de Pumas de cara al Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Ha sido un mercado de fichajes movido para los auriazules y para su nuevo director deportivo, Antonio Sancho.

