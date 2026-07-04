Francia, invicto ante Paraguay

Francia sigue su camino rumbo al título de la Copa del Mundo 2026 en octavos de final ante la sorpresiva Paraguay, que luego de eliminar a Alemania buscará otra “Utopía Imposible”. Sin embargo, el cuadro galo parece ser el beneficiado por el emparejamiento, pues de los únicos precedentes en el máximo torneo de la FIFA presumen de dos victorias. En la cancha de Filadelfia intentarán mantener el invicto.

Europeos y sudamericanos están unidos por el pasado. La primera vez que se enfrentaron fue en Suecia 1958, en la primera fase, en un compromiso en donde Paraguay estaba ganando 3-2, pero terminó perdiendo por un apabullante 7-3. Pasaron 40 años para que volvieran a citarse en el magno evento futbolístico.

En el 98, como anfitriones del certamen de verano, Francia sufrió de más en octavos de final y necesitó que Laurent Blanc anotara el primer gol de oro en la historia para avanzar de fase. En el compromiso siguiente tuvieron que irse hasta penaltis para eliminar a Italia. En semifinales superaron 2-1 a Croacia y en la gran final dieron un recital de la mano de Zinedine Zidane.

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En una de las mejores actuaciones individuales de las finales de la Copa del Mundo, Zizou se puso a los galos en los hombros para aplastar 3-0 a Brasil de Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Dunga, Cafú y más.

El duelo en Norteamérica se convertirá en el tercero entre Francia y Paraguay en 96 años de historia de la Copa del Mundo. Los dos veces campeones son favoritos y su camino hasta los octavos de final ha estado marcado por triunfos contundentes por 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak, 4-1 a Noruega y el último un 3-0 a Suecia.

El poder ofensivo de Les Blues parece no tener igual en el torneo. Jugadores como Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé, quien se presenta en el duelo como el segundo máximo goleador histórico de los Mundiales y peleando por la Bota de Oro palmo a palmo con el artillero argentino Lionel Messi.

Sobre la calidad en el ataque, Désiré Doué, bicampeón de la Champions League con el París Saint-Germain, calificó a sus compañeros como los “mejores delanteros” que hay en la actualidad, aunque no descalificó a sus contrincantes.

“Tenemos a los mejores delanteros del mundo. Cuando tenemos la chance de jugar junto a jugadores así, nos levanta y nos empuja a querer dar lo mejor de nosotros. Estoy listo. Vamos a tener que estar muy concentrados porque sabemos que es un equipo con mucho talento, que va a ser muy difícil de vencer”, comentó Doué.

Previo al juego, el entrenador de Francia, Didier Deschamps, campeón como jugador en 1998 y como entrenador en 2018, comentó que Paraguay será un rival complicado, pues además de corazón, el conjunto guaraní tiene talento en su plantilla.

“Como todos los equipos sudamericanos, Paraguay tiene mucho corazón. Está en su ADN. Van a pelear de principio a fin, jugando con mucha garra. Pero no fue sólo la garra lo que les permitió vencer a Alemania. Cuando llegas a los octavos de final de un Mundial, no es casualidad. Sin talento no clasificas hasta acá. Tienen buenos jugadores, como Enciso, que juega en el Strasbourg”, indicó el DT.

El panorama en contra no es nuevo para Paraguay, que en dieciseisavos de final dio una de las sorpresas más grandes del campeonato al eliminar a Alemania, una “Utopía Imposible”, como referenció alguna vez el seleccionador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, cuando comandaba a Ecuador rumbo a Qatar 2022.

La Albirroja solventó su camino a octavos de final con más dudas que certezas. Inició la competencia con goleada en contra de 4-1 ante Estados Unidos. Venció por la mínima a Turquía y empató sin dianas ante Australia; pero eliminar al conjunto teutón fue un envión anímico.

CANADÁ CHOCA CON OTRO AFRICANO

EL ESTADIO de Houston es el escenario en donde uno de los anfitriones del torneo, Canadá, busca acrecentar su ya de por sí histórica participación en el Mundial al perseguir los cuartos de final del torneo por primera vez, pero enfrente tiene a una escuadra como Marruecos, llamada a ser potencia en los próximos años.

Los de la Hoja de Maple rompieron barreras. Luego de quedar fuera en fase de grupos en 1986 y 2022, sus primeras dos ediciones de la Copa del Mundo, alcanzaron los dieciseisavos de final en donde vencieron de manera dramática a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio.

A pesar de que Los Alces afrontan apenas su tercer Mundial, tienen un enfrentamiento ante los Leones del Atlas; en la fase de grupos de Qatar 2022.

El proyecto deportivo ha rendido frutos para Marruecos. Conquistó la Copa África Sub-23, entre otros logros.