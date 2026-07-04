El emblemático Estadio Azteca ha sido la fortaleza de la Selección Mexicana en Norteamérica 2026, y este domingo intentará pesar más que nunca en su historia cuando el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrente a la Inglaterra de Thomas Tuchel por el boleto a los cuartos de final del magno evento de la FIFA.

El sueño de la afición mexicana ha durado cuatro partidos. Llegó el tan anhelado quinto juego, con la diferencia de que esta vez, es el de octavos de final, ronda en la que el Tricolor se estancó en siete de las últimas ocho justas mundialistas.

El Dato: Inglaterra y la FIFA tienen planeado entrenar por la tarde en la Cantera de Pumas y posteriormente su DT y un jugador darán conferencia en el Azteca.

Si el paso perfecto en fase de grupos ilusionó a la gente, la victoria sobre Ecuador en dieciseisavos de final confirmó que ahora, más que nunca, soñar con que la Selección Nacional tendrá un histórico desempeño está justificado y fundamentado.

Por historia y el valor de cada plantilla, México no sale como favorito ante Inglaterra, incluso cuando los Tres Leones no han ganado sus cuatro juegos previos, pues en la segunda jornada igualaron sin anotaciones con Ghana.

De acuerdo con información del sitio especializado Transfermarkt, la plantilla de Inglaterra tiene un valor de 1.55 mil 44 millones de dólares; en tanto que la del equipo mexicano está tasada en 219.53 millones de billetes verdes.

10 juegos ha ganado México en el año

A cuatro décadas de distancia del 2-0 sobre Bulgaria en los octavos de final del Mundial de 1986, la afición espera con ansias otra victoria en la misma ronda, en el césped del mítico Estadio Azteca, contra una de las potencias del futbol mundial. Si bien Inglaterra solamente se coronó en 1966, en calidad de anfitrión, actualmente ocupa el cuarto sitio en el ranking de la FIFA, en el que México ascendió a la décima posición gracias a sus cuatro juegos ganados en la justa veraniega.

El portero Raúl Tala Rangel y la defensiva mexicana exponen su imbatibilidad ante una poderosa ofensiva inglesa liderada por Harry Kane, quien anotó 61 goles con el Bayern Múnich en el transcurso de la Temporada 2025-2026 en todas las competencias, 36 de las cuales las hizo en la Bundesliga de Alemania.

Otros jugadores a seguir de los dirigidos por Thomas Tuchel son los mediocampistas Declan Rice y Jude Bellingham. Del Tricolor destacan el goleador Julián Quiñones, el contención Erik Lira y el juvenil mediocampista Gilberto Mora; sin dejar de lado al experimentado Raúl Jiménez, quien le ha hecho seis dianas a Jordan Pickford.

El Mundial 2026 es el de las primeras veces para México, pues no había conseguido nueve puntos en una fase de grupos, nunca había ganado cuatro juegos en una misma edición y no había hilado la misma cantidad de encuentros con la portería en cero. La entusiasmada afición espera que este torneo también sea el primero en el que el Tricolor elimina a una potencia y candidata al trofeo.

Las únicas selecciones de ese calibre a las que el cuadro nacional ha vencido en la gran cita futbolística son Francia y Alemania, pero a ambas las superó en duelos de primera fase; a los galos en Sudáfrica 2010 (de la mano de Javier Aguirre) y a la Mannschaft en Rusia 2018 con Juan Carlos Osorio de DT.

El peso histórico del Azteca, donde México solamente ha perdido dos compromisos oficiales en 60 años, aunado al efecto de la altura, invitan a pensar que las posibilidades de un resultado positivo son más grandes que en un escenario distinto.

Otro dato para destacar que alimenta la esperanza mexicana es que Inglaterra no pudo derrotar a México las tres veces previas que midió fuerzas ante el Tricolor en el país.

La primera visita del equipo de la rosa a territorio mexicano fue para un amistoso realizado en 1959 en Ciudad Universitaria, donde el Tricolor salió victorioso al imponerse 2-1. La segunda fue una década después, cuando en 1969 igualaron 0-0 en el Estadio Azteca, que en ese momento tenía apenas tres años de inaugurado.

Inglaterra volvió a jugar en el Coloso de Santa Úrsula contra la Selección Mexicana en junio de 1985 como parte del triangular “Azteca 2000”, cotejo que los entonces dirigidos por Bora Milutinovic ganaron por la mínima diferencia, con gol de Luis Flores.

Regresar al campo del Azteca no le trae buenos recuerdos a Inglaterra, pues la última vez que jugó ahí cayó 2-1 a manos de Argentina en los cuartos de final de México 86; cotejo en el que Diego Armando Maradona inmortalizó la “mano de Dios” y por si no hubiera sido suficiente para herir el orgullo de los ingleses, minutos después firmó el denominado “gol del siglo”.

Los Tres Leones superaron 3-1 al Tricolor en el encuentro más reciente entre ambos, mismo que se efectuó el 24 de mayo de 2010 en Wembley. El cuadro europeo llegó ayer a la CDMX y se trasladó directo a su hotel en Santa Fe.