Argentina sufre para vencer a un tenaz Cabo Verde

Argentina sufrió lo indecible ante la debutante Cabo Verde, a la que derrotó 3-2 en tiempos extra luego de un empate 1-1 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde Vozinha volvió a engrandecerse, como en todo el Mundial 2026. Un autogol de Diney Borges al desviar un remate de Cuti Romero en un tiro de esquina definió el juego a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Los africanos se despidieron con la cara muy en alto del torneo en el que fueron la Cenicienta, pues se marcharon de la justa en Norteamérica sin conocer la derrota en tiempo reglamentario, luego de que en la fase de grupos obtuvieron sorpresivos empates contra España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0).

El Dato: LA ÚLTIMA vez que Argentina perdió en el inicio de la segunda ronda fue en Rusia 2018, cuando sucumbió 4-3 ante Francia en octavos de final.

Lionel Messi marcó su séptima diana en el certamen al minuto 29, cuando definió con maestría, tras una fenomenal recepción, ante la salida de Vozinha luego de una excelsa asistencia de Lisandro Martínez.

Con esa diana, la Pulga llegó a siete dianas en el certamen para igualar su mejor cosecha en el mismo, la cual consiguió hace cuatro años en Qatar. Fue además su vigésimo tanto en el principal torneo de la FIFA, que disputa por sexta ocasión.

Los Tiburones Azules no se vinieron abajo ni se achicaron ante el golpe recibido, pero en el resto del primer tiempo no pudieron emparejar los cartones.

El débil se le puso al tú por tú al gigante y la sorpresa se consumó al minuto 59, en el que Deroy Duarte abatió a Emiliano Dibu Martínez con un disparo por abajo de derecha, a pase de Ryan Mendes.

4 goles hizo Cabo Verde en el torneo

Vozinha se puso la capa de héroe al minuto 63, al hacer una providencial atajada con la que impidió que Lionel Messi marcara su segundo gol del encuentro. Lautaro Martínez le cedió el balón al futbolista del Inter Miami, pero el arquero africano se hizo grande para evitar la caída de su marco.

El cancerbero del Chaves le volvió a decir que no de nueva cuenta a Lionel Messi al 72′ con un espectacular manotazo tras un cobro de tiro libre.

El defensa Pico Lopes salvó a Cabo Verde del segundo gol de Argentina al cortar un servicio de Nahuel Molina. Enzo Fernández se quedó con las ganas de convertir con el marco abierto al minuto 81.

La polémica no podía faltar y se presentó al minuto 89, cuando los sudamericanos reclamaban un penalti a su favor por una mano de Pico Lopes. El árbitro canadiense Drew Fischer consideró que no hubo intención del zaguero caboverdiano, a quien el esférico primero le pegó en el pecho, y el encuentro siguió su marcha. Lisandro Martínez le devolvió la tranquilidad a los aficionados argentinos en Miami al anotar en el segundo minuto del primer tiempo extra. Licha definió con un fogonazo de zurda que hizo imposible que Vozinha pudiera hacer algo.

Con la calma tras recuperar la ventaja, la Albiceleste se dedicó a tocar el balón para ir con más temple en busca de la tercera anotación. Julián Álvarez estuvo cerca de conseguirla al 99′ tras una pared con Lionel Messi.

Argentina pone fin al sueño de Cabo Verde ı Foto: Reuters

La mexicana Katia Itzel García fungió como cuarta árbitra en el cotejo entre argentinos y caboverdianos. Fue el sexto partido en el que la originaria de la Ciudad de México tuvo participación en lo que va de Norteamérica 2026.

Sidny Lopes hizo un gol de auténtico crack para darle a la escuadra africana el empate 2-2, al 103′, con un sensacional disparo de derecha al ángulo, en los linderos del área, para hacer más espectacular el lance del Dibu Martínez.

Vozinha le negó otra anotación a la Albiceleste, esta vez al recién ingresado Gonzalo Montiel, al minuto 105.

Argentina se fue al frente, otra vez, al minuto 111 con un remate de cabeza de Cuti Romero en un tiro de esquina cobrado por Lionel Messi. La FIFA lo dio como autogol de Diney Borges, zaguero de Al Bataeh Club.

Sidny Lopes Cabral estuvo a nada de hacer su segundo gol del duelo, pero el Dibu Martínez desvió a mano cambiada el tiro libre al 116′. El portero del Aston Villa salvó otro ataque de los Tiburones Azules.

Cabo Verde dice adiós a Norteamérica 2026 después de haberse ganado el corazón de los aficionados alrededor del orbe por el coraje, carácter y pundonor de sus jugadores, que en ningún momento se sintieron inferiores a sus contrincantes y pusieron muy en alto el nombre de su país en su primera participación en la gran justa del futbol.

“Argentina es campeona del mundo y tienen a uno de los mejores jugadores del planeta, así que eso por sí solo habla del desafío que fue para nuestro equipo superarlos”, dijo Bubista, el entrenador de Cabo Verde. “Además, está el hecho de que estamos aquí por primera vez. Queremos evolucionar para poder tener más oportunidades de enfrentar a los llamados pesos pesados del torneo”.

Cabo Verde, la nación más pequeña en términos de superficie terrestre en llegar al Mundial, y un país con una población de alrededor del 1 por ciento del tamaño de la de Argentina, recibirá 11 millones de dólares de la FIFA por haber llegado tan lejos en el torneo.

La Albiceleste, por su parte, buscará su pase a cuartos de final el próximo martes 7 de julio, cuando se mida ante Egipto en Atlanta, Georgia.