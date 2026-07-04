Pumas anuncia oficialmente a Cristian ‘Chicote’ Calderón como nuevo refuerzo

Los Pumas comienzan a reforzarse de cara al Apertura 2026 y a semanas de arrancar el torneo anunciaron a Cristian ‘Chicote’ Calderon como su nuevo jugador para reforzar la zona defensiva del equipo.

El lateral mexicano terminó su cesión con el Necaxa, volvió al América tras finalizar el acuerdo y ahora termina su etapa en las Águilas para convertirse en nuevo futbolista del Club Universidad, un cambio bastante inesperado al ser dos equipos grandes.

El Club Universidad Nacional informa que Cristian Calderón es nuevo jugador de Pumas.



El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas.



Calderón se incorporará de inmediato… pic.twitter.com/w6QdOEhpwB — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

Estos fueron los números de Cristian Calderón con el América

Cristian Calderón llegó al América sin ser muy querido por la afición americanista, ya que arribó al club procedente de las Chivas, el acérrimo rival de las Águilas en la Liga MX, pero con sus actuaciones se ganó el corazón de los azulcremas.

En el tiempo que vistió la camiseta del América en el fútbol mexicano, el lateral mexicano disputó 69 partidos, marcó dos goles y dio dos asistencias, además de ganar un bicampeonato como jugador azulcrema.

De igual manera, levantó un título de la Campeones Cup con las Águilas, sin embargo salió del equipo tiempo después para defender los colores del Necaxa en la Liga MX y ahora es nuevo jugador de los Pumas.

Coco se integra al trabajo de pretemporada del equipo 🔙⚽️#SiemprePumas pic.twitter.com/zNMoubLMaa — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

¿Quién fue el último jugador que pasó del América a los Pumas directamente?

Los Pumas y el América tienen una rivalidad muy pasional y es raro que jugadores cambien de bando de esta forma, pero en ocasiones ocurre como el caso del ‘Chicote’ Calderón.

La última vez que las Águilas le vendieron a un futbolista al cuadro universitario fue hace ya algunos años cuando Leo Suárez salió del nido de Coapa para llegar a la Cantera de los Pumas.

Cabe recalcar que en esta ocasión no se trata de una cesión entre los equipos, esta fue una venta y la carta del lateral mexicano ya le pertenece a los Pumas.

DCO