Los perritos se unieron a la fiebre que ha ocasionado la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

La euforia por la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha llegado a todas partes, desde niños hasta perritos, que han salido a las calles a formar una barra brava de lomitos para apoyar al equipo de Javier Aguirre.

En redes sociales comenzó a viralizarse un video donde aparecen varias personas cargando a sus perritos por los aires y gritando “México, México, México”, mientras los lomitos ladraban, así que parecía que estaban echando porras a la Selección Mexicana.

Que pedo con la barra de perritos Chihuahua JAJAJAJAJA



Como te amo, México 🇲🇽 pic.twitter.com/1IKpGdDsC7 — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 4, 2026

México quiere hacer historia ante Inglaterra

La Selección Mexicana se prepara para un partido que puede ser histórico en México, pues se enfrentan a la escuadra de Inglaterra que ya sabe lo que es ser campeona del mundo y quiere dejar fuera del Mundial al Tricolor.

La escuadra nacional lleva una marca perfecta de cuatro partidos ganados y cero goles en contra, así que llegan con un gran ánimo para enfrentar a los Tres Leones en la cancha del Estadio Ciudad de México.

La altura, el estadio y la presión puede ayudarle a la Selección Mexicana a tener un gran partido ante la escuadra europea y toda la afición mexicana estará apoyando al Tricolor para lograr una victoria histórica.

EVG