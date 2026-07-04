Fuera de canchas

La euforia por la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha llegado a todas partes, desde niños hasta perritos

La pasión por la Selección Mexicana alcanzó a los perritos, que salieron a las calles para formar una barra brava en señal de apoyo al Tricolor de cara a su juego ante Inglaterra en el Mundial 2026

Los perritos se unieron a la fiebre que ha ocasionado la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
Los perritos se unieron a la fiebre que ha ocasionado la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Foto: Especial
Por:
Diego Chávez Ortiz

La euforia por la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha llegado a todas partes, desde niños hasta perritos, que han salido a las calles a formar una barra brava de lomitos para apoyar al equipo de Javier Aguirre.

En redes sociales comenzó a viralizarse un video donde aparecen varias personas cargando a sus perritos por los aires y gritando “México, México, México”, mientras los lomitos ladraban, así que parecía que estaban echando porras a la Selección Mexicana.

México quiere hacer historia ante Inglaterra

La Selección Mexicana se prepara para un partido que puede ser histórico en México, pues se enfrentan a la escuadra de Inglaterra que ya sabe lo que es ser campeona del mundo y quiere dejar fuera del Mundial al Tricolor.

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La escuadra nacional lleva una marca perfecta de cuatro partidos ganados y cero goles en contra, así que llegan con un gran ánimo para enfrentar a los Tres Leones en la cancha del Estadio Ciudad de México.

La altura, el estadio y la presión puede ayudarle a la Selección Mexicana a tener un gran partido ante la escuadra europea y toda la afición mexicana estará apoyando al Tricolor para lograr una victoria histórica.

EVG

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