La joya de México ya tiene otro pretendiente: un histórico club de Europa va por Gilberto Mora

El futbolista de Xolos apenas tiene 17 años y ya despierta interés entre los gigantes de Europa.

El nombre de Gilberto Mora continúa ganando fuerza en el mercado europeo. Después de convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, diversos reportes provenientes de Inglaterra aseguran que el Liverpool se ha sumado a la lista de clubes interesados en fichar al mediocampista mexicano de apenas 17 años.

Aunque hasta el momento no existe una oferta oficial ni negociaciones confirmadas, el creciente interés de varios equipos de la Premier League refleja el impacto que ha tenido el futbolista de Xolos de Tijuana durante el torneo.

Liverpool se suma a la carrera por la joya mexicana

Diversos medios ingleses colocan al conjunto de Anfield como uno de los clubes que sigue de cerca la evolución del juvenil mexicano, quien ha sorprendido por su personalidad y calidad en el Mundial.

De acuerdo con los reportes, Liverpool considera a Mora como uno de los talentos con mayor proyección del continente americano, situación que lo colocaría por delante de otros equipos europeos que también monitorean su desarrollo.

No obstante, hasta ahora no existe ningún acuerdo entre clubes y todo se mantiene en la fase de seguimiento por parte de los visores.

Real Madrid y la Premier League también lo siguen

El supuesto interés del Liverpool se suma al que anteriormente se había vinculado con el Real Madrid, aunque distintas versiones apuntan a que el conjunto español manejaría una postura más conservadora en cuanto a una posible inversión.

Mientras tanto, en Inglaterra también han sido relacionados con Gilberto Mora clubes como Manchester City, Arsenal, Chelsea y Manchester United, cuyos departamentos de scouting habrían seguido de cerca las actuaciones del mexicano durante la Copa del Mundo.

La agente del futbolista, Rafaela Pimenta, ya había dejado clara la alta valoración que existe sobre el mediocampista al declarar en meses anteriores que "con 15 millones no compras una pierna de Gilberto“, reflejando el potencial que observan en su representado.

El Mundial 2026 dispara su valor

El crecimiento futbolístico de Gilberto Mora durante la Copa del Mundo ha provocado que su valor de mercado aumente considerablemente.

Con apenas 17 años, el jugador ha mostrado personalidad para asumir responsabilidades en partidos de máxima exigencia, situación que ha despertado el interés de varios clubes europeos.

Incluso algunas versiones señalan que el entorno del futbolista no contemplaría una transferencia por una cifra inferior a 50 millones de dólares, aunque dicha cantidad no ha sido confirmada oficialmente por el club ni por la representación del jugador.

México vs Inglaterra, otra vitrina para Mora

El próximo compromiso de la Selección Mexicana frente a Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, podría representar una nueva oportunidad para que Gilberto Mora siga convenciendo a los principales clubes europeos.

Con varios visores de la Premier League presentes en el Estadio Ciudad de México, el mediocampista volverá a estar bajo los reflectores en uno de los partidos más importantes de su joven carrera, mientras su nombre continúa creciendo entre los equipos más poderosos del futbol europeo.

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