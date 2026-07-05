Isaac del Toro rompe una sequía de 36 años: ¿quién fue el último mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia?

El triunfo del corredor del UAE Team Emirates coloca nuevamente a México entre los protagonistas del Tour de Francia.

La victoria de Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 no solo significó el primer triunfo de su carrera en la competencia más importante del ciclismo mundial. También puso fin a una espera de 36 años para México, país que no celebraba un triunfo de etapa desde la histórica actuación de Raúl Alcalá a principios de la década de los noventa.

Con apenas 22 años, el ciclista nacido en Ensenada, Baja California, se convirtió en el segundo mexicano en conquistar una etapa del Tour, uniéndose a un grupo exclusivo que durante décadas tuvo un solo integrante.

Raúl Alcalá, el pionero del ciclismo mexicano

Antes de la irrupción de Isaac del Toro, el único mexicano que había logrado ganar una etapa del Tour de Francia era Raúl Alcalá. El regiomontano conquistó la tercera etapa de la edición de 1989, convirtiéndose en el primer ciclista nacional en conseguir una victoria parcial en la Grande Boucle.

Un año después volvió a hacer historia al imponerse en la contrarreloj de la séptima etapa del Tour de 1990, resultado que consolidó su nombre entre los mejores corredores del mundo durante aquella generación.

Aquellas dos victorias permanecieron como las únicas del ciclismo mexicano durante más de tres décadas, hasta que Del Toro volvió a colocar la bandera tricolor en lo más alto del podio.

Isaac del Toro revive una hazaña histórica

El 5 de julio de 2026, Isaac del Toro cruzó primero la meta en Montjuïc, Barcelona, tras una espectacular definición junto a su compañero Tadej Pogačar, firmando el 1-2 para el UAE Team Emirates.

El triunfo tuvo un mérito especial porque el mexicano superó un problema mecánico durante la etapa que lo obligó incluso a cambiar de bicicleta antes de regresar al grupo principal y protagonizar un ataque decisivo en los kilómetros finales.

Al cruzar la meta, Del Toro rompió en llanto y se fundió en un abrazo con Pogačar, consciente de que acababa de escribir una de las páginas más importantes del deporte mexicano.

Solo dos mexicanos han ganado una etapa del Tour de Francia

Con este resultado, la lista de mexicanos que han conquistado una etapa del Tour de Francia queda integrada por únicamente dos nombres:

Raúl Alcalá

Etapa 3 del Tour de Francia 1989.

Etapa 7 (contrarreloj) del Tour de Francia 1990.

Isaac del Toro

Etapa 2 del Tour de Francia 2026.

La victoria del bajacaliforniano no solo representa un logro individual, sino que confirma el crecimiento del ciclismo mexicano en el escenario internacional y abre una nueva era para una generación que ahora tiene en Isaac del Toro a uno de sus máximos referentes.

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