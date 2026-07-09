Isaac del Toro culmina tercero en la Etapa 6 del Tour de France y vuelve a subirse al podio en la competencia

Isaac del Toro culminó en el tercer puesto de la Etapa 6 del Tour de France para lograr su segundo podio de la competencia y ayudar a su compañero Tadej Pogacar a conseguir su segunda victoria de la campaña. Con este resultado ambos recortan distancia en la clasificación general.

La sexta carrera de la campaña fue de 186 kilómetros de alta montaña, una de las especialidades de Isaac del Toro, y en la recta final de la competencia, tanto el mexicano como su compañero apretaron el paso para lograr el 1-3 en la sexta etapa. Tadej Pogacar cruzó la meta con dos minutos de ventaja.

Tadej Pogacar and Isaac Del Toro are flying away as a duo! 💨



Tadej Pogacar et Isaac Del Toro s'envolent en duo ! 💨#TDF2026 pic.twitter.com/2Su71RiRuY — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026

La competencia fue muy exigente de principio a fin, pero los dos ciclistas del UAE Team Emirates supieron manejar los tiempos de la competencia para llevarse la victoria y meterse entre los primeros puestos de la clasificación general.

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En una de las subidas más pronunciadas, Isaac del Toro rompió el pelotón y comenzó a pedalear más rápido para subir la intensidad, abriéndole camino a Tadej Pogacar, para que en los últimos 4 kilómetros corriera en solitario para llegar a la meta.

El mexicano realizó un trabajo impecable en esta sexta etapa de la competencia para recuperar el maillot blanco, el cual se le otorga al mejor ciclista joven de la competencia. Apoyó al esloveno en la victoria y venció a Remco Evenepoel en un sprint final para subirse al podio.

Aún quedan 15 etapas por disputar en el Tour de France y el UAE Team deberá planificar de la mejor manera las siguientes competencias, para mantener frescos a sus ciclistas y no separarse tanto de los primeros lugares de la clasificación.

Isaac del Toro es un especialista en reconocer los tiempos de la carrera, cuándo atacar y cuándo mantenerse al ritmo del pelotón, así que es una pieza importante para que Tadej Pogacar pelee por el campeonato del Tour de France y el mexicano pueda quedarse con el segundo o tercer lugar.

La etapa 7 del Tour de France se llevará a cabo este viernes 10 de julio, iniciando en Hagetmau para terminar en Burdeos. La carrera consta de 175.1 kilómetros y será un poco menos exigente que la de hoy, ya que es en terreno llano y la clave será el momento en el que los ciclistas decidan atacar para ir por el primer puesto.

DCO