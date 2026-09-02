¿Qué desató la furia? Jugadores pierden el control y golpean brutalmente a unos aficionados (VIDEO)

Una vez más la violencia se hizo presente en el mundo del futbol. Ahora pasó en Uruguay, en un partido durante la Copa AUF 2026, en el partido entre el Danubio y Montevideo City Torque, cuando aficionados ingresaron a la cancha para encarar a los jugadores del Danubio por sus malos resultados, pero no esperaban que los futbolistas se defenderían.

Aficionados del Danubio se cansaron del accionar inoperante de su escuadra, que estaba perdiendo 2-0 ante el Montevideo City Torque como locales. Los elementos de la barra se metieron al terreno de juego para ir a increpar a jugadores de La Franja.

⛔️🇺🇾 Esto que pasó en la Copa Uruguay es UNA LOCURA.



Barras de Danubio INVADIERON LA CANCHA PARA AGREDIR A LOS JUGADORES debido al mal momento del equipo, en pleno partido vs Torque.



El arquero corrió SOLO hasta mitad de cancha para AGARRARSE A PIÑAS. 😳 pic.twitter.com/s175eMBX5P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 2, 2026

La actualidad del Danubio tiene a los aficionados en una situación de hartazgo y el resultado ante el Montevideo en la Copa de Uruguay fue la gota que derramó el vaso. Los fans se metieron para ir directo contra sus jugadores y alcanzaron a darle pequeños manotazos y empujones a algunos elementos.

Golpearon de manera leve y confrontaron a Sebastián Rodríguez, quien estaba un poco en shock y no reaccionó a las provocaciones de los hinchas. Sin embargo, el portero Kevin Martínez entró en escena, corriendo desde su portería, y se le fue con todo a los golpes sobre uno de los aficionados.

El partido se vio interrumpido por obvias acciones y los elementos de seguridad se metieron al terreno de juego para detener a los hinchas que estaban provocando los desmanes.

📝 La carta de Kevin Martínez, arquero de @DanubioFC, tras lo sucedido anoche en el estadio Charrúa ⚽ pic.twitter.com/f2We3Wt3bb — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) September 2, 2026

Tras el partido, el entrenador del Danubio, Leonel Rocco, contó para 100% Deporte (Radio Sport 890) cómo vivió el momento de los golpes y la situación desde que los aficionados se metieron a la cancha.

“Cuando vemos que ingresan gente a la cancha, salimos corriendo todos para aquel lado. Había mucha gente, mucha discusión, pero en sí golpes de puño al menos yo no vi, porque ahí sí se hubiese armado una generala, porque si tocan a un jugador es complicado. Un par de empujones, pero golpes no”, dijo.

“Entraron a mostrar su disconformidad y eso no puede ocurrir. Había muy poca guardia de seguridad. Hablé con uno de seguridad que nos quería sacar a nosotros y les decía que a ellos los tenían que sacar, nosotros estábamos defendiendo a los jugadores. Golpes de puño no vi, y en el vestuario no hubo problemas. A la salida, nos hicieron salir más por un costado, no por la entrada principal, y ahí no hubo problema”, indicó.

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