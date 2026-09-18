Reencuentros y retos en el 93 Aniversario

Una noche de reencuentros, de sueños cumplidos y de mucha responsabilidad es la que se vivirá hoy en la Arena México en la función con la que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) celebrará su aniversario 93.

El evento estelar será de un cuadrangular con final suicida, en el que Místico y Averno se volverían a enfrentar para hacer más grande su rivalidad, pero para eso deben de vencer a las otras tres parejas.

Han pasado 13 años desde que Andrade El Ídolo le quitó la máscara a Volador Jr. en la histórica lucha de apuestas (máscara vs máscara) del 80 Aniversario de la empresa fundada en 1933. A más de una década de distancia de aquella derrota, el originario de Monclova, Coahuila, aseguró la lucha de este 18 de septiembre más que como revancha la ve muy pareja por el estilo de ambos.

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El Dato: El Consejo Mundial de Lucha Libre fue fundado en 1933 por Salvador Lutteroth con el nombre de Empresa Mexicana de Lucha Libre, lo mantuvo hasta 1991.

“La verdad no la tomo como una revancha, pero creo que sí como una lucha tipo retro. La verdad tanto él me conoce mucho, como yo lo conozco demasiado. En nivel de estilos somos muy similares, pero aun así, pues 13 años son 13 años de diferencia”, aseveró Volador Jr. ante la prensa de cara a la función de este viernes en la Catedral de la lucha libre mexicana, la Arena México.

El tres veces ganador del campeonato la Leyenda de Plata está convencido de que las nuevas generaciones de aficionados a la lucha libre no saben tanto de su rivalidad con Andrade El Ídolo porque no ha tenido la suficiente mercadotecnia.

“Nos ha faltado un poco de mercadotecnia. Hay mucha gente que es nueva, no sabe por qué son las rivalidades, por qué es el uno contra uno. Entonces creo que si les pasan un poquito de la historia de lo que se ha vivido entre nosotros, que fueron años de rivalidad (o sea no fue un año, no fue medio año, fueron muchos), la gente entendería por qué estamos en esa lucha tan importante”, enfatizó Volador Jr.

5 presidentes ha tenido el CMLL en su historia

La noche de este viernes también tiene un sentimiento de satisfacción y orgullo. A Sanely le llevó una década dentro del CMLL ser incluida en una función de aniversario de la empresa, mientras que Candela cumple este sueño después de apenas dos años de festar en la promotora.

“Después de 10 años de carrera se me hizo estar en un aniversario y no en una lucha de apuestas, es un gran logro ser parte del cartel y como dice Candela, ya estamos en la historia, ya estamos en los libros de la lucha libre mexicana y vamos a dejarlo todo en el ring”, remarcó Candela en las instalaciones del CMLL.

Otro de los atractivos del 93 Aniversario del CMLL será la lucha por el campeonato mundial de parejas.