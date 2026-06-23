Mbappé llega a 16 dianas ante Irak y Francia avanza

MBAPPÉ es abrazado por sus compañeros en el duelo de ayer

EL DELANTERO Kylian Mbappé hizo dos goles en la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak en la segunda jornada del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Con este resultado Les Bleus aseguraron su pase a los dieciseisavos de final de la justa tripartita.

Donatello abrió la pizarra con un portento de anotación al minuto 14, al sacar un zurdazo fuera del área para hacer más espectacular el lance de Ahmed Basil.

La fuerte lluvia en Filadelfia derivó en que el arranque de la segunda parte se atrasara poco más de dos horas, lo que obligó al personal de mantenimiento a secar el agua del anegado campo de hierba azul de Kentucky.

16 juegos en la justa tiene Kylian Mbappé

Los mensajes en la pantalla gigante invitaron al público a que se refugiara en las zonas cubiertas del estadio, advirtiendo de la llegada de una fuerte tormenta. La lluvia continuó durante el descanso, mientras los aficionados se envolvían en impermeables y se colocaban en los pasillos y balcones.

El entrenador de Irak, Graham Arnold, forcejeó con un poncho durante unos segundos, con un toque de humor, antes de ponérselo y regresar al banquillo cubierto. Los aficionados franceses que permanecieron en sus asientos en las últimas filas de la parte superior del estadio agitaron la bandera de su país.

El Dato: LA PRIMERA derrota del delantero con Francia fue apenas en su segundo juego, un 0-2 a manos de España el 28 de marzo de 2017.

Poco después de la reanudación del cotejo, Francia aumentó su ventaja al minuto 54, cuando Kylian Mbappé logró su segunda diana del juego gracias a un error entre un defensa y el guardameta iraquí; yerro que el delantero del Real Madrid aprovechó para concretar con el marco abierto.

Fue el partido 100 del atacante merengue como seleccionado francés. Con su doblete ante los Leones de Mesopotamia, el ariete de 27 años llegó a 16 tantos en Copa del Mundo para igualar al exdelantero alemán Miroslav Klose. Ahora, el galo está a dos tantos de igualar al líder Lionel Messi.

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, puso cifras definitivas al minuto 66, cuando hizo su primera diana en Norteamérica 2026 con un tiro raso cruzado de derecha, tras ser asistido por Michael Olise.

Irak tuvo una ocasión para descontar poco después de la diana del delantero del PSG, pero el esférico pasó apenas a un lado de la portería resguardada por Mike Maignan, guardavallas del Milan.

Los dirigidos por Didier Deschamps vuelven a las canchas el próximo viernes 26 de junio, cuando se vean las caras con la Noruega de Erling Haaland en duelo a desarrollarse en Boston.