¡DE NO CREERSE! Cristiano Ronaldo se retirará de la Selección de Portugal después del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo está viviendo la recta final de su carrera y pronto dirá adiós a la Selección de Portugal, aunque sus fans no esperaban que tanto, ya que su hermana reveló durante el Mundial 2026 que este torneo podría ser el último de CR7 con la camiseta de la Selección de los Escudos.

“Disfrútenlo mientras dure. Está llegando a su fin. La información que tengo, de una fuente fiable... es su último baile”, declaró a SportTV a las afueras del hotel de concentración de Portugal.

El futbolista del Al-Nassr está buscando su primer título del Mundial y está es la última oportunidad de conseguirlo. Con una generación llena de jóvenes puede lograrlo aunque tendrá que medirse ante algunas potencias.

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Katia Aveiro (hermana de Cristiano Ronaldo):



“Este será el the last dance de Cristiano. Se retira del fútbol internacional después del mundial” pic.twitter.com/346AZaiw24 — gam (@mbafraaude) July 2, 2026

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo

Cristiano Ronaldo hizo historia en el partido entre Portugal y Uzbekistán, ya que CR7 marcó sus primeros dos goles del torneo con la camiseta de los lusos para romper un récord que será un tanto complicado superar.

El delantero del Al-Nassr se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo al hilo, una marca que Leo Messi no pudo conseguir en este Mundial porque en Sudáfrica 2010 no logró marcar en la justa veraniega.

De momento Cristiano Ronaldo acumula 10 tantos en todas sus participaciones en la Copa del Mundo, estos goles se reparten de la siguiente manera: un gol en Alemania 2006, un gol en Brasil 2014, cuatro goles en Rusia 2018, un gol en Qatar 2022 y dos en Norteamérica 2026, al momento.

DCO