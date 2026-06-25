Ni Cristiano Ronaldo se esperaba este homenaje: convierten un Ferrari en CR7 (VIDEO)

En pleno Mundial 2026, donde Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los grandes protagonistas dentro de la cancha, un curioso homenaje al delantero portugués se robó la atención de las redes sociales. Esta vez no fue un gol, un récord o una declaración polémica, sino un Ferrari rojo convertido simbólicamente en CR7.

El video, que rápidamente comenzó a circular entre aficionados de distintas partes del mundo, muestra un peculiar “lavado mundialista” de un Ferrari.

A medida que el vehículo es cubierto con espuma blanca, comienza a tomar forma una figura inspirada en Cristiano Ronaldo, generando sorpresa entre quienes observan el proceso realizando su icónica celebración del “Siuuu”, el festejo que popularizó tras marcar goles y que hoy es imitado por aficionados en todo el mundo, generando sorpresa entre quienes observan el proceso.

La creatividad detrás de la grabación llamó la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en compartir el clip y reaccionar con comentarios sobre la enorme popularidad que mantiene el capitán de Portugal incluso a sus 41 años de edad.

Cristiano Ronaldo sigue siendo una sensación en el Mundial 2026

Mientras el delantero portugués disputa una nueva Copa del Mundo y continúa ampliando su legado con Portugal, su figura sigue inspirando homenajes de todo tipo alrededor del planeta.

El video se suma a la larga lista de tributos que ha recibido CR7 a lo largo de su carrera, desde murales y estatuas hasta canciones y espectáculos especiales. Sin embargo, pocos habían imaginado ver un Ferrari transformado en una representación del astro portugués.

Las imágenes llegan en un momento en el que Ronaldo continúa siendo uno de los nombres más comentados del Mundial 2026, tanto por sus actuaciones con la selección lusa como por el impacto mediático que sigue generando fuera de los estadios.

Un homenaje que se volvió viral

La secuencia dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para captar la atención de los aficionados.

El contraste entre uno de los automóviles más exclusivos del mundo y la figura de Cristiano Ronaldo convirtió al video en una de las curiosidades más comentadas de la jornada.

En una Copa del Mundo llena de historias, goles y emociones, esta peculiar creación demuestra que la CR7manía sigue más vigente que nunca y que cualquier superficie, incluso un Ferrari, puede convertirse en un homenaje para una de las mayores leyendas del futbol.

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