El América sorprende y anuncia la noticia más esperada por toda la afición

Néstor Araujo es el futbolista que menos quería la afición del América, ya que el defensa mexicano no dio los resultados esperados y tuvo errores clave en partidos importantes que le costaron títulos al conjunto de Coapa.

Después de cuatro años en la institución, el equipo capitalino anunció la salida del zaguero central, quien se va de la institución con varios títulos en su vitrina personal, pero para la afición fue un alivio, pues estaban esperando este momento desde hace ya varias temporadas.

Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/C2UP4kbYZO — Club América (@ClubAmerica) July 4, 2026

Estos son los números de Néstor Araujo con el América

Néstor Araujo fue un refuerzo bastante sonado en su momento, ya que llegó procedente del viejo continente y se esperaba que le diera fondo de plantilla y calidad después de su paso por el Celta de Vigo; sin embargo, las cosas fueron diferentes.

Después de cuatro años en la institución, Néstor Araujo disputó 64 partidos con la camiseta de las Águilas, no logró marcar gol con los azulcremas y dio cuatro asistencias en toda su estadía en el nido de Coapa.

El América anunció la salida de Néstor Araujo después de cuatro años en el club, pero no podían vender al defensa central por el bajo nivel que mostraba en los partidos y fue hasta que terminó su contrato que se dio su salida. Aún no se sabe el futuro del mexicano.

Nestor Araujo se va del América. ı Foto: Mexsport

Estos fueron los títulos de Néstor Araujo con el América

Néstor Araujo formó parte del equipo que fue tricampeón de la Liga MX con André Jardine al mandó, sin embargo uno de los momentos que más recuerda la afición fue cuando se equivocó en la Concacaf Champions Cup ante el Cruz Azul y las Águilas fueron eliminadas.

También suma un Campeones Cup en su paso por el América. En su momento el defensa central fue llamado a la Selección Mexicana y disputó varios Mundiales, además de que formó parte de la generación que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Será difícil para Néstor Araujo encontrar equipo por no tener actividad en la última temporada con las Águilas, pero tendremos que esperar si seguirá en activo o anuncia su retiro.

DCO