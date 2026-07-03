Esto dijo Luka Modrić a Cristiano Ronaldo al terminar el partido donde Portugal eliminó a Croacia

El emotivo abrazo entre Luka Modrić y Cristiano Ronaldo al finalizar el partido en el que Portugal derrotó 2-1 a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados del torneo.

Tras el silbatazo final, las dos leyendas del futbol mundial se fundieron en un abrazo que recordó la exitosa etapa que compartieron con el Real Madrid.

La imagen rápidamente dio la vuelta al mundo y provocó cientos de reacciones entre los aficionados, quienes interpretaron el encuentro como una despedida simbólica entre dos de los jugadores más importantes de su generación. Mientras Cristiano celebraba el pase de Portugal a los octavos de final, Modrić se despedía de la Copa del Mundo tras la eliminación de Croacia.

Sin embargo, más allá del abrazo, un supuesto diálogo entre ambos comenzó a circular con fuerza en redes sociales.

Cristiano Ronaldo and Luka Modrić reunited 🤝 pic.twitter.com/v4mRY1GhaR — B/R Football (@brfootball) July 2, 2026

Esto es lo que se dijeron, según la versión que se viralizó en redes sociales

De acuerdo con la conversación que comenzó a difundirse en plataformas el intercambio habría iniciado cuando Cristiano Ronaldo le dijo: “Gran partido”, a lo que Luka Modrić respondió: “Buen partido”.

Posteriormente, el delantero portugués habría agregado: “Ha sido un placer”, mientras que el mediocampista croata contestó: “A lo largo de todos estos años”, haciendo referencia, presuntamente, a la amistad y la exitosa etapa que compartieron como compañeros en el Real Madrid.

La conversación continuó con Cristiano diciéndole: “Hemos vivido grandes momentos. Te has convertido en una leyenda”. Modrić, según la versión que circula en redes, respondió con humildad: “Tú también eres una leyenda”.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Cristiano aparentemente comentó: “Te he dado una última asistencia”, en alusión al pase que terminó en gol durante el encuentro frente a Croacia.

Finalmente, el supuesto diálogo concluye con Modrić respondiendo: “Cierra el capítulo. Te quiero, hermano. Han sido grandes momentos”, antes de que Cristiano se despidiera con un “Nos volveremos a ver”, a lo que el croata respondió simplemente: “Nos vemos”.

Aunque estas frases emocionaron a miles de aficionados y rápidamente se hicieron virales, no existe ninguna confirmación oficial de que esa haya sido la conversación real. El video no cuenta con un audio claro y las palabras difundidas provienen de interpretaciones realizadas por usuarios en redes sociales.

La relación entre ambos futbolistas se fortaleció durante las seis temporadas que compartieron en el Real Madrid, donde conquistaron cuatro títulos de la UEFA Champions League, además de múltiples campeonatos nacionales e internacionales.

Por ello, el abrazo tras la victoria de Portugal fue interpretado por millones de aficionados como un reconocimiento mutuo entre dos jugadores que marcaron una época en el futbol mundial.

En las últimas horas incluso comenzó a circular otra supuesta frase atribuida a Luka Modrić, en la que presuntamente le dice a Cristiano Ronaldo: “Tienes que ganar este Mundial, te lo mereces, eres el mejor de todos los tiempos”.

Sin embargo, al igual que el primer diálogo, esa versión tampoco ha sido confirmada, por lo que ambas conversaciones deben considerarse únicamente como interpretaciones virales que circulan en redes sociales.

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MSL