Canadá vs Marruecos: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de octavos de final del Mundial 2026

Canadá se mide a Marruecos por un boleto a los cuartos de final.

Los cuartos de final del Mundial 2026 arrancan con un duelo clave entre Canadá y Marruecos, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que la escuadra africana ha demostrado su gran nivel para buscar un lugar en la final.

La Hoja de Maple en su primer Mundial siendo anfitrión se ha metido hasta los octavos de final y quieren meterse por primera vez a la siguiente fase para dar la sorpresa ante una de las favoritas en el certamen.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Canadá vs Marruecos

El partido entre Canadá y Marruecos se jugará este sábado, 4 de julio del 2026, en el Estadio Houston, ubicado en la ciudad de Houston, Texas. El balón comenzará a rodar en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ViX Premium.

Fecha: sábado 4 de julio del 2026

Hora: 11:00

Estadio: Houston

Transmisión: ViX Premium

Le Maroc a une nouvelle fois rendez-vous avec l’histoire, InShaAllah 🇲🇦❤️



DIMA MAGHRIB 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/4CwJeMIO92 — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) July 4, 2026

Canadá quiere sorpender a Marruecos en los octavos de final

El equipo dirigido por Jesse Marsch viene de dejar en el camino por el título a Sudáfrica, segundo lugar del Grupo A, mientras que los de Mohamed Ouahbi intentarán seguir con su gran nivel y después de derrotar a Países Bajos van por los de la Hoja de Maple.

Este partido también representa la oportunidad de Canadá para dar la sorpresa ante los marroquíes, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados y la cual arranca con los octavos de final de la competencia.

El Mundial 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y los octavos de final no serán la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la competencia, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones.

DCO