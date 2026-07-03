¿Quién es Mohamed Hany, el jugador de Egipto que metió un autogol en el partido contra Australia?

Mohamed Hany se convirtió en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026 luego de protagonizar una desafortunada jugada durante el partido entre Egipto y Australia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El defensor egipcio marcó un autogol en el segundo tiempo que permitió a los australianos empatar el encuentro 1-1. Sin embargo, el error no impidió que los “Faraones” avanzaran a los octavos de final, ya que terminaron imponiéndose 4-2 en la tanda de penales para conseguir una clasificación histórica.

La acción también quedó registrada en la historia del torneo, pues Hany se convirtió en el primer futbolista en marcar dos autogoles en una misma edición de la Copa del Mundo, un récord que ningún otro jugador había alcanzado hasta el Mundial de 2026.

¿Quién es Mohamed Hany?

Mohamed Hany Gamal El-Demerdash nació el 2 de febrero de 1996 en El Cairo, Egipto. Se desempeña como lateral derecho y desde muy joven forma parte de las fuerzas básicas del Al Ahly, el club más ganador del futbol egipcio y uno de los más importantes del continente africano.

Debutó con el primer equipo en 2014 y desde entonces se ha consolidado como una pieza habitual del conjunto rojiblanco, con el que ha conquistado múltiples títulos nacionales e internacionales, entre ellos varias ediciones de la Liga de Campeones de la CAF y la Premier League de Egipto.

Su regularidad en el Al Ahly le abrió las puertas de la selección de Egipto, con la que debutó en 2016 y ha participado en competiciones como la Copa Africana de Naciones y el Mundial de 2026.

Durante el encuentro frente a Australia, Hany intentó despejar de cabeza un tiro libre enviado al área, pero terminó enviando el balón al fondo de su propia portería para igualar el marcador.

Minutos antes de la jugada, el defensor había sufrido un fuerte choque en la cabeza que requirió atención médica, aunque permaneció en el terreno de juego. A pesar del error, Egipto resistió hasta los penales y consiguió la primera victoria de su historia en una fase de eliminación directa de un Mundial.

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MSL