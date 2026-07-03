El mensaje de Leo Messi que sorprendió tras vencer a Cabo Verde en tiempos extra del Mundial 2026 (VIDEO)

Lionel Messi reconoció el gran partido que ofreció Cabo Verde en los octavos de final del Mundial 2026.

La clasificación de Argentina a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 llegó después de uno de los partidos más complicados que ha enfrentado la Albiceleste en el torneo.

Luego de imponerse 3-2 en tiempos extra sobre Cabo Verde, Lionel Messi sorprendió al dedicar palabras de reconocimiento a la selección africana, asegurando que nunca subestimaron a su rival.

El capitán argentino destacó que el encuentro cumplió exactamente con lo que esperaban desde la preparación previa y dejó claro que el nombre del rival nunca fue motivo para pensar en un compromiso sencillo.

“Sabíamos que sería muy difícil”

Lionel Messi explicó que el cuerpo técnico y los jugadores tenían claro que Cabo Verde llegaba al partido con argumentos suficientes para complicar al vigente campeón del mundo, especialmente después de los resultados que había obtenido durante la fase de grupos del Mundial 2026.

“Para ser honesto, sabíamos de antemano que el partido sería muy difícil. Y no es casualidad que esta selección no haya perdido contra España o Uruguay.”, dijo.

🚨الأسطورة ميسي:



"بصراحة، كنا نعلم مسبقًا أن المباراة ستكون صعبة جدًا. وليس من قبيل الصدفة أن هذا المنتخب لم يخسر أمام إسبانيا أو أوروغواي.



نجحنا في تحقيق الأصعب بتسجيل الهدف الأول، واعتقدنا أن ذلك سيساعدنا على فرض أسلوب لعبنا واللعب بهدوء أكبر، لكن حدث العكس تمامًا.



فقدنا… pic.twitter.com/dscYsvG9u0 — Messi World (@M10GOAT) July 4, 2026

El delantero argentino reconoció que, tras abrir el marcador, pensaron que podrían controlar el ritmo del partido con mayor tranquilidad, pero ocurrió exactamente lo contrario.

“Logramos lo más difícil al marcar el primer gol, y pensamos que eso nos ayudaría a imponer nuestro estilo de juego y a jugar con más calma, pero ocurrió exactamente lo contrario.”

Messi también señaló que Argentina perdió el control del balón durante varios momentos del encuentro, permitió que Cabo Verde creciera futbolísticamente y terminó enfrentando uno de los desafíos más exigentes de la competición.

Messi reconoce el crecimiento de Cabo Verde en el Mundial

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que dedicó al crecimiento del futbol internacional y al nivel que han mostrado selecciones como Cabo Verde durante la Copa del Mundo 2026.

Para el capitán argentino, muchos aficionados suelen juzgar a los equipos únicamente por su historia o por el peso de su nombre, algo que, aseguró, quedó completamente desmentido en este Mundial.

“Estos son partidos eliminatorios, y nadie te regala nada gratis. Algunos pueden subestimar a las selecciones por sus nombres, pero sabíamos que no sería un partido fácil en absoluto.”

El campeón del mundo agregó que precisamente esa igualdad competitiva ha convertido al Mundial 2026 en uno de los torneos más equilibrados de los últimos años.

“Eso es lo que hace especial a esta Copa del Mundo; todo está muy igualado y todos los partidos son extremadamente difíciles.”

"UN POCO DE BRONCA POR EL PARTIDO Y DE ALEGRÍA POR HABER PASADO"



Lionel Messi comentó las sensaciones que le dejó el encuentro ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup #MundialTotal pic.twitter.com/92YY74RWYg — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Argentina sufrió hasta los tiempos extra

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador gracias a Lionel Messi, quien llegó a siete goles en el torneo, pero Deroy Duarte igualó el encuentro para Cabo Verde durante la segunda mitad y obligó a disputar el tiempo suplementario.

En el alargue aparecieron Lisandro Martínez y un autogol atribuido a Diney Borges para devolverle la ventaja a Argentina, aunque el espectacular tanto de Sidny Lopes Cabral volvió a poner contra las cuerdas a la Albiceleste antes del definitivo 3-2.

Al finalizar el encuentro, Lionel Messi aseguró que ahora el objetivo será recuperarse físicamente y corregir los errores cometidos frente a una selección que, en sus palabras, confirmó que en el Mundial 2026 ningún rival puede ser considerado inferior.

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