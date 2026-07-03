Argentina sufre de más con el combativo Cabo Verde y avanza a octavos del Mundial 2026 con triunfo en tiempos extra

Argentina batalló de más para eliminar a Cabo Verde y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

La campeona Argentina sufrió lo indecible ante la debutante Cabo Verde, a la que derrotó 3-2 en tiempos extra luego de un empate 1-1 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde Vozinha volvió a engrandecerse, como en todo el Mundial 2026. Los africanos se despidieron con la cara muy en alto.

Lionel Messi marcó su séptima diana en el certamen al minuto 29, cuando definió con maestría, tras una fenomenal recepción, ante la salida de Vozinha luego de una excelsa asistencia de Lisandro Martínez.

¡GOOOOL DE MESSI! ¡YA SON 20 GOLES! ¡QUÉ MANERA DE RECIBIR EL BALÓN! 🐐😮‍💨



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GOOOOOL DE CABO VERDE ¡GOOOOOOL DE CABO VERDEEEEE!🇨🇻🥹



Deroy Duarte y tiro cruzado vencen al Dibu. ¡Esto se empata! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/7Kme0zlnFx — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2026

Con esa diana, la Pulga llegó a siete dianas en el certamen para igualar su mejor cosecha en el mismo, la cual consiguió hace cuatro años en Qatar. Fue además su vigésimo tanto en el principal torneo de la FIFA, que disputa por sexta ocasión.

Cabo Verde sorprende a Argentina e iguala en el complemento

Los Tiburones Azules no se vinieron abajo ni se achicaron ante el golpe recibido, pero en el resto del primer tiempo no pudieron emparejar los cartones.

El débil se le puso al tú por tú al gigante y la sorpresa llegó al minuto 59, en el que Deroy Duarte abatió a Emiliano ‘Dibu’ Martínez con un disparo por abajo de derecha, a pase de Ryan Mendes.

Vozinha se puso la capa de héroe al minuto 63, al hacer una providencial atajada con la que impidió que Lionel Messi marcara su segundo gol del encuentro. Lautaro Martínez le cedió el balón al futbolista del Inter Miami, pero el arquero africano se hizo grande para evitar la caída de su marco.

El cancerbero del Chaves le volvió a decir que no de nueva cuenta a Lionel Messi al 72′ con un espectacular manotazo tras un cobro de tiro libre.

GOOOL DE ARGENTINA! ¡DOS A UNO! ¡GOOOOL!



Lisandro Martínez pone el gol al 92' #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/2uyxAe1RGP — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 4, 2026

¡GOLAZO DE CABO VERDE! ¡GOLAZO DEL EMPATE! ¡PUEDE SER EL GOL DEL MUNDIAL! 🤯🤯🤯



¡Lo que acabamos de ver! ¡Nos quedamos helados! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/PKi4oj2Xiv — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 4, 2026

El defensa Pico Lopes salvó a Cabo Verde del segundo gol de Argentina al cortar un servicio de Nahuel Molina. Enzo Fernández se quedó con las ganas de convertir con el marco abierto al minuto 81.

La polémica no podía faltar y se presentó al minuto 89, cuando los sudamericanos reclamaban un penalti a su favor por una mano de Pico Lopes. El árbitro canadiense Drew Fischer consideró que no hubo intención del zaguero caboverdiano, a quien el esférico primero le pegó en el pecho, y el encuentro siguió su marcha.

Argentina y Cabo Verde regalan más emociones en el alargue

Lisandro Martínez le devolvió la tranquilidad a los aficionados argentinos en Miami al anotar en el segundo minuto del primer tiempo extra. Licha definió con un fogonazo de zurda que hizo imposible que Vozinha pudiera hacer algo.

Con la calma tras recuperar la ventaja, la Albiceleste se dedicó a tocar el balón para ir con más temple en busca de la tercera anotación. Julián Álvarez estuvo cerca de conseguirla al 99′ tras una pared con Lionel Messi.

La mexicana Katia Itzel García fungió como cuarta árbitra en el cotejo entre argentinos y caboverdianos. Fue el sexto partido en el que la originaria de la Ciudad de México tuvo participación en lo que va de Norteamérica 2026.

¡GOOOL DE ARGENTINA! ¡GOOOL DE ARGENTINA!

¡EL 3-2!



Cuti Romero les da el pase momentaneo.#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/hLzAiZzF6G — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 4, 2026

Sidny Lopes hizo un gol de auténtico crack para darle a la escuadra africana el empate 2-2, al 103′, con un sensacional disparo de derecha al ángulo, en los linderos del área, para hacer más espectacular el lance del ‘Dibu’ Martínez.

Vozinha le negó otra anotación a la Albiceleste, esta vez al recién ingresado Gonzalo Montiel, al minuto 105.

Argentina se fue al frente, otra vez, al minuto 111 con un remate de cabeza de Cuti Romero en un tiro de esquina cobrado por Lionel Messi. La FIFA lo dio como autogol de Diney Borges.

Sidny Lopes Cabral estuvo a nada de hacer su segundo gol del duelo, pero el ‘Dibu’ Martínez desvió a mano cambiada el tiro libre al 116′. El portero del Aston Villa salvó otro ataque de los Tiburones Azules

EVG