Rotoplas impulsa tecnificación agrícola con donación de sistema de riego en Morelos.

Grupo Rotoplas, a través de su filial Rieggo, informó la donación de un sistema de riego tecnificado de alta eficiencia que abarcará 10 hectáreas, con una inversión aproximada de un millón de pesos. La iniciativa beneficiará a la comunidad de El Naranjo, en el estado de Morelos.

El proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Tecnificación de Riego, impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como parte del Plan Nacional Hídrico 2024–2030, orientado a optimizar el uso del recurso hídrico en el sector agrícola.

Durante el evento de anuncio, Paola Félix Díaz, coordinadora General del Acuerdo Nacional y de Cooperación Internacional de CONAGUA, destacó la relevancia del proyecto y la cooperación con el sector privado.

Féliz Díaz resaltó que la agricultura utiliza 76% del agua en el país, por lo que la tecnificación resulta clave para el futuro del sector; además, subrayó la importancia de fortalecer alianzas para una gestión más sostenible del agua.

El programa nacional contempla la tecnificación de más de 200 mil hectáreas agrícolas, con el fin de elevar la productividad, garantizar el suministro de agua para consumo humano y contribuir a la seguridad alimentaria.

El esfuerzo se articula con las prioridades del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado la seguridad hídrica como uno de los ejes estratégicos de su administración.

Carlos Rojas Aboumrad, director general de Rotoplas, señaló que gran parte de la agricultura mexicana aún depende de métodos de riego tradicionales que generan un uso ineficiente del agua.

“Con sistemas de riego tecnificado podemos mantener o incluso aumentar la productividad utilizando menos agua. Este proyecto refleja cómo la alianza con CONAGUA puede transformar la seguridad hídrica y alimentaria de nuestro país”, afirmó Rojas Aboumrad.

El sistema donado incorpora tecnologías de goteo y microaspersión, diseñadas para mejorar el rendimiento agrícola y reducir el desperdicio de agua. Se prevé que la instalación inicie el 6 de octubre, con apoyo de técnicos especializados de Rieggo y personal de CONAGUA.

La presentación del proyecto contó con la participación de representantes del sector hídrico y autoridades federales, entre ellos Claudia Gómez Godoy, comisionada del Saneamiento y Restauración de la Cuenca del Río Lerma-Santiago; Eduardo Carrillo Ponce, director de Rieggo Rotoplas; Esther Martínez Bahena, titular del Organismo Cuenca Balsas; y José Ángel Félix, gerente de Distritos de Riego de CONAGUA.

Durante la ceremonia, Rotoplas fue reconocida como la primera empresa mexicana en recibir el Certificado de Empresa Hídricamente Responsable, otorgado por su participación en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

JVR