Identifican a 3 presuntos integrantes del ‘Bloque Negro’ tras violencia en marcha del 2 de octubre

Integrantes del Bloque Negro destrozaron la fachada de la tienda Starbucks de la calle de Madero durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre

2La conmemoración por el 57 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco derivó en diversos actos de violencia y vandalismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas informaron que se han identificado a tres personas como presuntos responsables de los disturbios registrados durante la movilización, quienes formarían parte de grupos de choque conocidos como “Bloque Negro”.

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, los señalados son: Pedro Antonio Astudillo Rangel, Diego, alias “El Lepe”, y Alexis Peñaloza, mejor conocido en redes sociales como “Cadáver Pxnk”. Estas tres personas habrían participado en agresiones contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), daños a inmuebles y saqueos a comercios.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 2 de octubre de 2025

Aunque las investigaciones están en curso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha emitido aún un comunicado oficial que confirme su vinculación formal a proceso.

Lo que sí se ha confirmado es la apertura de carpetas de investigación y la detención de al menos una persona por robo durante los disturbios.

Autoridades bajo presión

Por su parte, la SSC y la FGJCDMX han reiterado que se reforzará la investigación para deslindar responsabilidades. “No vamos a criminalizar la protesta social, pero tampoco vamos a permitir actos vandálicos que ponen en riesgo a la ciudadanía”, señalaron fuentes de seguridad capitalina.

El seguimiento a los tres señalados podría derivar en nuevas detenciones en los próximos días. Sin embargo, organizaciones civiles han advertido sobre la necesidad de distinguir entre quienes ejercen su derecho a la protesta y quienes utilizan las movilizaciones como pretexto para la violencia.

El fenómeno del “Bloque Negro” en las marchas

La participación de grupos violentos en manifestaciones sociales no es un hecho nuevo. En México y en distintas partes del mundo se conoce como “Bloque Negro” a las células que se infiltran en marchas con demandas legítimas para realizar destrozos, confrontaciones con la policía y saqueos.

Su principal característica es vestir de negro, cubrirse el rostro y actuar de manera organizada para dispersarse rápidamente tras ejecutar daños.

De acuerdo con especialistas en seguridad y movimientos sociales, estas agrupaciones buscan visibilizar su rechazo al sistema político a través de la confrontación directa, aunque su presencia suele empañar las causas legítimas de colectivos estudiantiles, de derechos humanos o de víctimas que marchan de forma pacífica.

En el caso de la marcha del 2 de octubre, familiares de víctimas de 1968 y organizaciones estudiantiles denunciaron que la violencia de algunos grupos desvió la atención del motivo central: recordar a los jóvenes asesinados en Tlatelolco y exigir justicia histórica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL