“El 2 de octubre no fue una matanza, fue un genocidio”





Al emitir el discurso central de la movilización conmemorativa del 2 de Octubre de 1968, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, pidió llamar a los hechos ocurridos hace 57 años en Tlatelolco como genocidio, no como matanza, al igual que lo que ocurre en Gaza.

“A las cosas hay que llamarlas por su nombre. El 2 de Octubre en Tlatelolco no fue una matanza, fue un genocidio, igual que en Gaza, donde no hay una guerra, hay una práctica de exterminio seguida paso a paso de la manera más cínica por un gobernante enloquecido”, externó, acompañado por otros de los sobrevivientes de los hechos, desde un templete instalado en la plancha del Zócalo y ante la bandera ondeando a media asta.

Tras una movilización de poco más de una hora, desde inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hasta el Zócalo capitalino, donde llegó el Comité 68 con los puños en alto y la “V” de la victoria, y luego de haber ingresado a la plancha coreando “goyas” y “huelums”, Hernández Gamundi tomó el micrófono en medio de consignas como: “Palestina vencerá desde el río hasta el mar” y “No es una guerra, es un genocidio”.

El Dato: Mientras se desarrollaba el mitin, un grupo del bloque negro irrumpió y atacó a elementos del extinto cuerpo de granaderos, que se apostaron en el ala poniente del Zócalo.

Ante un Zócalo semivacío, dado que la mayoría de colectivos que marcharon detrás del Comité 68 —entre ellos diversos grupos de la UNAM, IPN, UAM, ENAH y UACM, así como colectivos de madres buscadoras e integrantes de sindicatos, entre otros que año con año tienen presencia en la manifestación— no ingresaron, y los pocos que lo hicieron no se extendieron al llegar a la plaza, el integrante del Comité 68 anunció un nuevo plan de reparación integral de los daños provocados por el Estado en 1968.

Explicó que, de acuerdo con el mandato de las leyes mexicanas y del derecho internacional, se basa en cinco puntos: Verdad y justicia, castigo a los culpables, reparación del daño, memoria y garantía de no repetición.

“Si eso finalmente lo logramos, estaremos vacunando a la vida política mexicana para evitar que sigan ocurriendo las agresiones que no han parado a lo largo de ya casi seis décadas”, dijo.

Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, ayer, en la plancha del Zócalo. ı Foto: Cuartoscuro

Consideró que actualmente es indispensable el plan de acción y su cumplimiento, la reparación del daño, memoria y castigo a los culpables.

“Si el caso del 68 se hubiera atendido oportunamente en el 68 o 69, o los primeros años del 70 o 71, por ejemplo, muchas desgracias, muchas masacres, no habrían ocurrido. No se habría dado el levantamiento zapatista. No tendríamos que haber lamentado los ataques de Acteal, de Aguas Blancas, del Charco, de Tanguato, de una lista interminable de agresiones en contra del pueblo. No habría ocurrido el fraude de 88 y muchas otras acciones que han violentado la voluntad del pueblo”, consideró.

En medio del sonido constante de detonaciones de explosivos en inmediaciones del Zócalo, e incluso en la parte de atrás, en la zona de los arcos en las esquinas de las calles Francisco I. Madero, así como 16 de Septiembre, Hernández Gamundi pidió no caer en provocaciones.

“No hay que movernos de aquí. Es caer en la provocación y es lo que buscan, que nos movamos apanicados. Aquí no hay pánico. Aquí hay voluntad de lucha”, dijo.

Mientras los integrantes del Comité 68 portaban banderas de Palestina y de Cuba, así como una manta en la que se leía: “El silencio ante los genocidios son complicidad”, Félix Hernández se refirió a la situación en la franja de Gaza y consideró que corresponde a los pueblos del mundo parar las agresiones israelitas a través de un gran movimiento popular.

“El pleno (de la ONU) aprueba acuerdos que no significan nada y, mientras tanto, los gobiernos del mundo nadan de a muertito; los gobiernos del mundo tendrían que estar poniéndole un freno al sionismo del gobierno israelita genocida. La tarea la tenemos nosotros”, enfatizó.

Agregó que debe salir de los ciudadanos la lucha para detener los ataques a Palestina. “La tarea la tienen los pueblos todos del mundo, porque con un gran movimiento popular tenemos que ser capaces de parar esas agresiones y hacer que el territorio, la vida y la libertad del pueblo palestino sean respetados sin cortapisas, que sean reconocidos por los gobiernos”, abundó Félix Hernández Gamundi.

Más tarde volvió a referirse a la situación en México y llamó a que se termine con la impunidad que protege a los poderosos. Antes, desde el templete en el Zócalo, una joven integrante de las organizaciones que se sumaron al Comité 68 se refirió a la situación crítica de los mexicanos que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, que fue detenida el miércoles por Israel cuando viajaba a Gaza.

“Es crítica la situación que atraviesan los integrantes mexicanos de la Flotilla Sumud en aguas internacionales. La vida de Arlín, Carlos, Diego, Ernesto, Laura, Miriam y Sol está en riesgo. Su retorno está comprometido, pues el ente sionista los ha calificado como terroristas”, dijo.

Posteriormente, se guardó un minuto de silencio, así como un pase de lista a los caídos el 2 de Octubre de 1968, además de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.