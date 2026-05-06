Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 6 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar circulación constante este miércoles 6 de mayo, con condiciones mayormente estables; sin embargo, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas de alta concentración vehicular.
De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 6 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado, el cual tiende a incrementarse durante la mañana y la tarde por la movilidad laboral.
A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas, derivadas de incidentes menores como choques por alcance, vehículos descompuestos o maniobras en carriles laterales, lo que puede generar reducciones de velocidad en tramos específicos.
Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 6 de mayo
Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante para atender cualquier eventualidad.
Zonas con tránsito lento
Los puntos donde se concentra mayor carga vehicular este miércoles incluyen:
- La caseta de San Marcos, con flujo constante hacia la CDMX.
- Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, con circulación densa en horas pico.
- El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza, donde se generan cuellos de botella.
- La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad en ciertos momentos del día.
En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la jornada laboral.
Condiciones recientes y posibles afectaciones
En días recientes, la autopista México-Puebla ha mantenido operación estable, aunque con antecedentes de trabajos de infraestructura y cierres parciales en carriles laterales, principalmente en zonas cercanas al kilómetro 20.
Aunque estas labores han concluido en su fase principal, autoridades no descartan trabajos de mantenimiento o ajustes menores, así como incidentes viales que puedan generar afectaciones temporales. Además, la carga vehicular habitual en días laborales puede provocar retrasos en algunos tramos.
Recomendaciones para automovilistas
- Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.
- Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.
- Respetar límites de velocidad y señalización.
- Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.
- Atender indicaciones de autoridades y personal carretero.
La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vialidades más transitadas del centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente a lo largo del día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar retrasos en el trayecto.
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MSL