Internautas critican la sentencia de Puff Daddy por ser ‘muy corta’: ‘Esto no es justicia’

Este viernes 3 de octubre se dio a conocer la sentencia de Puff Daddy tras ser declarado culpable por los delitos de transporte de prostitución, que eran los menos graves de los cinco que enfrentaba en la corte, lo que le dio una sentencia menor a la que muchos esperaban.

Y es que Puff Daddy recibió una sentencia de 4 años con dos meses junto con una multa por 500 mil dólares americanos, lo que generó polémica e indignación entre el público en redes sociales que se mostró en desacuerdo con la decisión.

Courtroom sketch shows Diddy dropping to his hands and knees after being sentenced to 4 years and 2 months in prison #Diddy pic.twitter.com/OzAUyhMryO — 财富 (@FreeAgen_) October 3, 2025

El juez encargado del caso, Arun Subramanian, indico que impuso dicha pena para “enviar un mensaje tanto a los agresores como a las víctimas de que el abuso contra las mujeres se castiga con verdadera responsabilidad”.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos Puff Daddy es sentenciado a más de 4 años en prisión

Si bien la fiscalía exigía que el productor pasara 135 meses en la cárcel, es decir 11 años, se calculaba que su pena máxima oscilaría entre los 51 y 63 meses de prisión; los abogados del productor pedían 14 meses, con un máximo de entre 21 y 27 meses tras las rejas.

Así reaccionan en redes sociales a la sentencia de Puff Daddy

Por un lado, hay quienes celebran el saber que, pequeña o larga, el famoso ha sido sentenciado después de que su caso fue comparado con el de Jeffrey Epstein por el nivel de detalles grotescos revelados sobre sus fiestas.

De este modo, algunos se burlan de la reacción que habría tenido al revelarse su sentencia y que habría sido captada por los dibujantes de la corte: “¡Diddy sentenciado a 50 meses! Quien lo dibujó así en la corte es diabólico", se burló una usuaria de X.

#Diddy sentenced to 50 months! Whoever drew him in court like this is diabolical. 😂 pic.twitter.com/JjF72boZ8a — Jen (@grrrrrlisme) October 3, 2025

Sin embargo, para otros no fue considerado un momento para celebrar a la justicia, sino para criticarla, pues se encuentran inconformes con la sentencia que fue dada para Sean Combs, nombre real del famoso.

Algunos comentarios dicen:

“Esta era la mayor oportunidad para que el sistema judicial estadounidense demostrara su firme oposición a toda forma de tráfico sexual, agresión y extorsión, pero decidieron dejarle las cosas fáciles a Sean Diddy Combs".

“Solo cuatro años es escupir en la cara de las víctimas”.

“¿Eso es todo? Destruyó tantas vidas. Esto NO es justicia".

“Así que Diddy recibe 50 meses... mientras tanto, gente que hace mucho menos se pudre durante décadas”.

“Es una completa broma”.

“Sabe que se salió con la suya”.

“Al juez no le importaron las víctimas”.

“Todos esos malditos documentales, uno pensaría que sentenciarían a Diddy por 20 años como mínimo”.

This was the biggest chance for the American justice system to show they strongly stand against every form of sex trafficking,assault and racketeering,but they chose to let sean diddy combs off easy. Boy does it suck to be American rn #Diddy #diddysentencing pic.twitter.com/Tj7VvR6ZoP — 财富 (@FreeAgen_) October 3, 2025

Cabe mencionar que como tal, la información que no fue presentada en el caso de Puff Daddy no ha tenido inherencia en el juicio legal, además que el famoso fue castigado por transporte para la prostitución.

Por otro lado, el gran enemigo de Combs, 50 Cent, no desaprovechó la oportunidad para burlarse del productor. "Hola a quien contrató a Diddy para la conferencia. Escuché que no podrá venir“, escribió en su cuenta de X.