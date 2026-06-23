Marcelo Ebrard: el peor escenario es que el T-MEC siga por 10 años

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que será hasta el 1 de julio que el presidente Donald Trump determinará si renueva el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más o se mantiene por una década con revisiones periódicas; pero el peor escenario que hay es que el acuerdo siga por 10 años; además, reiteró que las declaraciones de Jamieson Greer, representante comercial del país vecino han sido incisivas en señalar que no buscarían la extensión.

Así como lo mandata el capítulo 34.7 del T-MEC, el primer día de julio, los tres países comunicarán su intención de renovar o no, a través de una carta que debe ser firmada por tres jefes de Estado, y destacó que, en caso de que un país no desee el acuerdo por 16 años, automáticamente, se entiende que sólo tendrá vigencia hasta 2036.

“El día 1 de julio, nosotros vamos a entregar la carta de la Presidenta Sheinbaum que dice que México quisiera que esto se extienda 16 años. Desde luego que es lo que a nosotros nos interesaría. Vamos a ver qué dice Estados Unidos… Si alguna de las partes no lo hiciera, vamos a suponer que Estados Unidos diga: no, yo no quiero que sean 16 años. ¿Qué pasa con el tratado? Sigue vigente 10 años. O sea, tu peor escenario es que siga a 10 años”, indicó en entrevista con medios de comunicación.

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Ebrard Casaubón apuntó que, la “hipótesis” de que alguno de los tres países busca retirarse del T-MEC “no existe”, porque las negociaciones siguen y de no querer continuar tanto Estados Unidos, Canadá o México debían notificar desde hace seis meses, “eso ya no ocurrió”. Y el 1 de julio es para ver si hay renovación o no.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: La Casa Blanca

Planteó que, en caso de que no se dé la renovación por 16 años, se fijaría como fecha de expiración del T-MEC en 2036, pero, aun así, habrá una reunión el 20 de julio con Estados Unidos, la tercera ronda bilateral, en donde se tendría que determinar cómo serían esas revisiones anuales, porque muchos de los cambios que se han señalado, llevan años en realizarse.

“¿En dónde estaría ahora sí que el quid, el asunto clave, lo importante, si el presidente Trump dice: nosotros preferiríamos que fuera solo 10 años en lugar de 16 años. Y cada año hacemos una revisión, entonces la cuestión es cómo va a ser esa revisión, porque si no puedes generar mucha incertidumbre. O sea, ¿qué vas a revisar? Ni modo que cada año estemos en conversaciones cuatro veces, tenemos que acotar, precisar qué se entiende por esa revisión”, indicó.

Ebrard Casaubón destacó que, Jamieson Greer ha dicho en varias intervenciones que Estados Unidos no buscaría la extensión de 16 años, pero sostuvo que México esperará las comunicaciones oficiales el 1 de julio sobre las intenciones del gobierno estadounidense.

“Ellos no piensan una extensión automática de 16 años. Eso ya lo he dicho en muchos foros. Pero vamos a esperar el día primero para ver cuál la comunicación oficial, pero para que ustedes lo tengan claro, son las dos previsiones que están pactadas en el tratado… Hay dos caminos previstos. Uno, que se extienda a 16 años, en cuyo caso ahí inicias la revisión del tratado para estar vigente 16 años o si prefieres que esté vigente 10 años con una revisión periódica de cada año. En cualquiera de los dos casos, el tratado sigue vigente, 16 o 10 años”, puntualizó.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía dialoga con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT