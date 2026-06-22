A 40 años, la Fundación Lala apuesta por educación y nutrición para impulsar movilidad social

Voluntarios de Fundación Lala y aliados empacan productos para enviar como ayuda para las comunidades.

Luego de 40 años enfocada en apoyar la alimentación de la población vulnerable, Fundación Lala se encuentra en un momento en el que busca generar movilidad social, a través de la educación, la nutrición y la salud.

Cuatro décadas se dicen fáciles en empresas en las que la asistencia en ocasiones se vuelve permanente; sin embargo, curiosamente es el periodo en el que ha evolucionado de ser justamente un esquema predominantemente asistencial a uno que pretende incidir en la bienestar de la vida de sus beneficiarios.

El Dato: Los 40 años de la Fundación Lala han permitido que el beneficio se expanda por los 32 estados del país, en 749 municipios y beneficiando a más de 5 millones.

Édgar Salinas, director de la Fundación Lala, explicó que dicho cambio de visión ha permitido orientar sus esfuerzos hacia proyectos vinculados con educación, nutrición y salud como herramientas de movilidad social.

“En los primeros 35 años, la fundación estuvo principalmente enfocada en contribuir a la alimentación de la población vulnerable desde un enfoque asistencialista. De unos cinco años a la fecha hemos ido virando nuestro enfoque para tratar de impactar más en la movilidad social de las personas que beneficiamos”, sostuvo en entrevista con La Razón.

300 ONG aliadas hay en todo el país, y 53 bancos de alimentos

Actualmente, Fundación Lala forma parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, integrada por tres ejes: desempeño ambiental, desarrollo de las personas dentro de la empresa y acción social.

“Nuestro modelo de sostenibilidad tiene tres elementos integrados al desempeño del negocio. El primero es el desempeño ambiental responsable; el segundo tiene que ver con las personas al interior de la compañía; y el tercer gran elemento es precisamente el brazo social”, señaló.

El Tip: Ha dado apoyo en contingencias y desastres naturales como en el sismo de Colima en 2003 o en Covid-19.

La organización cumple cuatro décadas de trabajo social con presencia en los 32 estados del país, 307 alianzas activas y operaciones en cerca de 750 municipios. De acuerdo con la fundación, la mayor parte de estas colaboraciones mantiene como eje central la nutrición y la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad.

No obstante, la institución considera que las necesidades sociales han evolucionado y que el reto ahora consiste en generar condiciones que permitan modificar trayectorias de vida.

Édgar Salinas, director de Fundación Lala ı Foto: Especial

Por ello, una de sus principales apuestas en los últimos años ha sido fortalecer alianzas con proyectos educativos, particularmente con la Red de Escuelas SER, un modelo que combina alimentación, infraestructura, acompañamiento académico y participación familiar.

“Si nosotros contribuimos con la parte de nutrición, nos aliamos con la gente que se dedica a la educación y acompañamos la salud de las personas que beneficiamos, creemos que vamos a incidir positivamente en transformar la trayectoria de vida de las personas”, afirmó.

La lógica detrás de este modelo parte de una premisa básica: un niño con problemas de alimentación enfrenta mayores obstáculos para aprender. “Es muy difícil que cualquier persona pueda aprender si tiene el estómago vacío y más difícil que pueda aprender si no cuenta con los elementos nutricionales necesarios para el desarrollo de sus actividades día a día”, sostuvo.

El esquema contempla escuelas ubicadas cerca de las comunidades beneficiadas, instalaciones de calidad, horarios ampliados, tutorías y un compromiso compartido.

El objetivo es que los estudiantes concluyan su formación profesional. Para reforzar esa meta, los niños que ingresan a primer año portan en su uniforme una referencia al año en que deberían llegar a la universidad.

“Lo que buscamos es que los tres actores involucrados en este proceso estemos comprometidos en que ese niño o esa niña de seis años va a llegar a la universidad y todos vamos a poner de nuestra parte”, explicó.

Según datos de la fundación, en las escuelas más antiguas vinculadas con este proyecto nueve de cada diez alumnos que ingresaron a primaria actualmente cursan estudios universitarios.

“Cuando ofreces nutrición, alimentación, infraestructura, tiempo ampliado y el compromiso de la institución, la familia y el niño, tenemos este tipo de resultados. A eso le denominamos nosotros movilidad social”, afirmó.

El aniversario número 40 de Fundación Lala también llega acompañado de cifras que reflejan el alcance acumulado de sus actividades. La organización reporta haber invertido más de dos mil 250 millones de pesos en programas sociales, distribuido más de 90 millones de litros de productos y participado en acciones de apoyo a población afectada por contingencias desde 2003.

Sin embargo, para sus responsables, las estadísticas no siempre reflejan el impacto real del trabajo realizado. “De pronto todos esos números son muy grandes, pero no te conmueven tanto como el abrazo de un niño que te dice: ‘No me imaginaba que pudiera ver así’, después de recibir unos lentes. Esas pequeñas historias son las que nos mantienen y nos dan fortaleza”, relató.

Para la fundación, México atraviesa una etapa distinta a la de hace algunas décadas. Si bien persisten necesidades de asistencia social, considera que el desafío comienza a desplazarse de la cobertura hacia la calidad de servicios.

“Estamos pasando del paradigma de la cobertura al paradigma de la calidad. Ya no se trata solamente de que exista una escuela o un servicio, sino de llenar de calidad esa realidad”, concluyó.