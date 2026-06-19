México supera a EU y Canadá en crecimiento turístico durante el Mundial 2026

La titular de Turismo, Josefina Rodríguez, informó sobre los indicadores turísticos registrados durante el Mundial 2026 en México.

Los indicadores turísticos que ha registrado México durante el Mundial 2026 ya rebasan lo que las otras dos sedes, Estados Unidos y Canadá, han recibido, principalmente respecto de la primera.

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, afirmó que los datos observados hasta ahora son positivos y llevan a ver al país como “la mejor sede del mundo”.

México reportó cifras turísticas superiores a Estados Unidos y Canadá como sede de la Copa del Mundo. ı Foto: Captura de video

Expuso que mientras en México se ha visto un crecimiento turístico de cinco por ciento en esta temporada mundialista, Canadá tuvo sólo tres por ciento y Estados Unidos incluso perdió dos puntos porcentuales.

Además, la ocupación hotelera en ambos países se encuentra al 55 por ciento, mientras que en México se llegó al 95 por ciento en promedio nacional.

Aficionados en el Zócalo. ı Foto: Especial.

La previsión de derrama económica es que se llegue a mil 800 millones de pesos, derivado del gasto de turistas en hoteles y restaurantes.

También señaló que el tráfico de pasajeros en las tres ciudades mexicanas sedes del Mundial es de tres por ciento más en comparación con las dos semanas pasadas.

Autoridades federales destacaron el aumento en visitantes, ocupación hotelera y derrama económica durante el torneo internacional. ı Foto: Captura de video

“Somos la sede, la mejor sede del mundo. Sin duda, la hospitalidad no ha dejado… en ninguna parte del mundo, ha sorprendido nuestro país. Y somos la sede que está creciendo más en el tema turístico”, destacó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, además de los buenos indicadores turísticos, México ha sorprendido con el surgimiento de una nueva “mascota” como el ‘Pato Merlin’, que ha sido visto en las calles mexicanas caminando con una camiseta de la selección.

Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“Además se volvió viral una mascota que no estaba contemplada: Merlin. Se volvió famosísimo. Muchas felicidades. Hay muchas historias en México y México siempre está ahí, como en la tendencia viral a nivel internacional”, dijo.

Celebran triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea

En tanto, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la Selección Mexicana el jueves contra Corea del Sur, duelo que terminó con victoria de los nacionales por 1 - 0.

Al inicio de la Conferencia, la mandataria federal expresó una felicitación a la Selección y celebró que triunfos como éste traen “pura felicidad” al pueblo de México.

“Pura felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional por su juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades”, expresó desde Palacio Nacional.

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