Más de 730 mil personas celebran triunfo de México con saldo blanco en CDMX, reportan autoridades

Más de 200 mil aficionados se congregaron en el Zócalo

La victoria de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur convocó a más de 730 mil personas en distintos puntos de la Ciudad de México, reportaron autoridades.

Más de 200 mil aficionados se congregaron en el Zócalo y calles aledañas, 130 mil asistieron a los 18 Festivales Futboleros y cerca de 400 mil celebraron en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, en una jornada que concluyó con saldo blanco.

Para garantizar la seguridad y atención de las y los asistentes, más de 10 mil servidores públicos participaron en el operativo interinstitucional desplegado en toda la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso 3 mil 400 elementos y 296 vehículos en el Centro Histórico, además de 291 policías y 75 unidades en los Festivales Futboleros.

Personal del ERUM brindó atención médica a nueve personas por padecimientos menores; únicamente una menor de edad fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Con 18 Festivales Futboleros, 11 pantallas instaladas en el Centro Histórico y la participación coordinada de dependencias de seguridad, movilidad, protección civil, salud, cultura, turismo, agua, obras y servicios, la Ciudad de México vivió una jornada de celebración, convivencia y orden en torno a la segunda victoria de México en la Copa Mundial.

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FGR