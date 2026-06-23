Economía entrega Indicación Geográfica del Aguacate a Michoacán | VIDEO

La Secretaría de Economía (SE), a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó la Indicación Geográfica (IG) del Aguacate Franja Michoacán a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de esa entidad; con este distintivo de propiedad industrial se protegerá al fruto, el trabajo de 35 mil productores en 31 municipios del estado y se abre la posibilidad de incrementar las exportaciones.

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SE, refirió que, la IG que se otorgó es una forma de impulsar el desarrollo económico de Michoacán, no sólo con inversiones en infraestructura o con un Polo de Desarrollo; actualmente, hay 70 países que producen aguacate y con este proceso se protege un proceso productivo que se asocia a la calidad; además, ayudará a “aumentar inclusive la exportación del aguacate”.

“Es un avance muy grande porque ahora se puede promover y defender ahora con nuevos instrumentos lo que han construido de prestigio a lo largo de estos 70 largos años el aguacate de Michoacán, de ubicar el aguacate como el mejor del mundo”, señaló el funcionario federal.

Agregó que, la indicación geográfica también contempla que la producción de aguacate ahora cuente con normas ambientales, laborales y procesos de calidad, “implica que tiene un sabor distinto y que es genuino principalmente. Todo eso implica, ese nombre que está ahí”.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla destacó que en 2024 la entidad produjo dos millones de toneladas de aguacate; el incremento en la capacidad productiva y la fortaleza de la cadena de valor han permitido que el aguacate mexicano, el de Michoacán, llegue a más países.

Sostuvo que, su gobierno desarrolló una estrategia integral para fortalecer la industria del aguacate, a través de una colaboración entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para impulsar Velagro, plataforma que permite fortalecer las buenas prácticas laborales; además, se implementó el plan Guardián Forestal, herramienta que usa imágenes de satélite y de Inteligencia Artificial que permiten monitorear el cambio de uso de suelo, y se impulsó una certificación ambiental que garantiza que el 95 por ciento del aguacate que se exporta cuenta “con garantía de producción en esquemas de conservación forestal”.

Con lo anterior, también se cumple con el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y con la IG del aguacate se da un paso más, “es una herramienta para proteger el origen, la calidad y el prestigio de nuestro aguacate, colocándolo en una ruta de reconocimiento internacional”.

Además, se le brinda certeza a los consumidores, se fortalece la competencia y se diversifican las oportunidades de comercio; además, genera mayor valor al trabajo de cerca de 48 mil productores, 94 empacadores, y se protegen los más de 150 empleos directos”.

🟢 Entrega de la Identificación Geográfica del Aguacate a Michoacán. | 23 de junio 2026. https://t.co/pH4qZ20BGl — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 23, 2026

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