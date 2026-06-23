Michoacán reduce homicidio doloso y extorsión hasta 70%: Ramírez Bedolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que en la entidad se ha avanzado en temas de seguridad y en el fortalecimiento de las cadenas de valor al ser un estado agroindustrial líder en el país.

Acotó que desde que inició su mandato el homicidio doloso y la extorsión se han reducido hasta 70 por ciento.

“Trabajamos todos los días en la reducción, Michoacán ha avanzado muchísimo en materia de seguridad. Hay que decirlo, hemos reducido casi 70 por ciento los homicidios dolosos”, indicó al término de un evento, donde recibió la Indicación Geográfica del Aguacate Franja Michoacán por parte de la Secretaría de Economía.

El gobernador destacó que la entidad ha sido una de las primeras donde ya se persigue de oficio la extorsión, y que ésta también se ha reducido de manera similar al homicidio doloso, “nosotros perseguimos de oficio, es un delito grave y todas las semanas desmantelamos grupos, células”.

Asimismo, añadió que en su gobierno, la extorsión ha bajado hasta 70 por ciento, pero también se trabaja en el fortalecimiento de las cadenas productivas de la entidad. “Igual que ha bajado el homicidio en un 70 por ciento desde que llegué de gobernador y estamos trabajando sobre todo en fortalecer las cadenas de valor. Michoacán es un estado agroindustrial, líder en el país”, puntualizó.

El alma de Michoacán se proyecta con fuerza en el mundo. La obtención de la Indicación Geográfica “Aguacate Franja Michoacán” es un reconocimiento histórico que respalda el valor y la calidad de nuestro producto estrella. Con esto, protegemos su origen y, lo más importante,… pic.twitter.com/zydMpaoyqC — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 23, 2026

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FGR