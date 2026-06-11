México y Brasil alistan plan de colaboración energética

En la imagen, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Brasil Luis Inácio Lula

El Gobierno de México y el de Brasil firmarán pronto un convenio de colaboración para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, mejoren las prácticas en exploración y explotación de hidrocarburos y alternativas bioenergéticas; además, alistan la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, destacaron los mandatarios de ambas naciones a través de sus redes sociales.

“Reconocimos avances en la agenda de colaboración, especialmente en materia de ciencia, cultura e innovación. Muy pronto firmaremos el convenio entre Pemex y Petrobras para mejorar las prácticas de última generación en exploración y explotación de hidrocarburos, así como en alternativas bioenergéticas”, indicó Claudia Sheinbaum Pardo, en una publicación de X.

Ambos mandatarios reconocieron los avances de cooperación energética y de colaboración en ciencia, cultura e innovación, en áreas de salud, turismo, gobernanza pública.

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Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, señaló que en la conversación que sostuvo con su homóloga se acordó profundizar las conversaciones sobre un marco jurídico bilateral enfocado en el comercio. Y se instruyó a las cancillerías de ambos países para que se realice en fechas próximas la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, para concretar las iniciativas planteadas.

“Reafirmamos la importancia y el valor que atribuimos al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo, del derecho internacional, de la democracia y del principio de no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual”, destacó Lula da Silva en su publicación.

El mandatario brasileño ahondó en que en la llamada se reafirmó la posición conjunta de que Estados Unidos debe finalizar el embargo contra Cuba y que se tiene una preocupación por “la grave situación humanitaria” que persiste en la isla del Caribe. Asimismo, añadió que Sheinbaum Pardo y él apoyan la candidatura de Michelle Bachelet como próxima Secretaria General de las Naciones Unidas.

“México y Brasil son socios fundamentales en América Latina y el Caribe, cuyo tamaño y relevancia en términos de población, economía y proyección internacional constituyen un motor de integración regional y de prosperidad compartida para sus pueblos. Deseé a la presidenta Sheinbaum mucho éxito en la realización de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 en México, uno de los tres países anfitriones del torneo”, indicó el presidente brasileño.