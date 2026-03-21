Francia investiga a Elon Musk; se le acusa de usar ‘deepfakes’ para elevar valor de X

La Fiscalía de París abrió una investigación formal contra Elon Musk, propietario de la red social X, por presuntas prácticas relacionadas con deepfakes sexualizados que habrían tenido como objetivo influir en el valor de la plataforma.

Según las autoridades francesas, Musk podría haber fomentado o permitido la difusión de contenido digital generado con inteligencia artificial que representa a personas en situaciones sexuales sin su consentimiento.

Red social X ı Foto: REUTERS

La investigación apunta a que este tipo de material, ampliamente compartido en la plataforma, podría haber sido utilizado para generar controversia y atraer atención mediática, lo que a su vez habría tenido un efecto sobre la percepción de los inversionistas y el valor de X.

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En febrero de 2026, las autoridades francesas realizaron inspecciones en las oficinas de X en París y citaron a Musk para una entrevista voluntaria.

El caso también involucra coordinación con agencias estadounidenses, incluida la Comisión del Mercado de Valores (SEC), ante posibles implicaciones relacionadas con manipulación de mercado. La investigación se enmarca dentro de un contexto más amplio de regulación de contenidos digitales y protección de datos personales en Europa.

Elon Musk, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el pasado 30 de mayo. Foto›Reuters

El uso de deepfakes ha generado preocupación internacional por su potencial para difundir contenido sexualizado, violento o falso, especialmente cuando se dirige a figuras públicas o a personas que no dieron su consentimiento.

La polémica en torno a X y su chatbot Grok, que utiliza inteligencia artificial para generar contenido, ha llevado a que autoridades en la Unión Europea y Reino Unido evalúen posibles violaciones de leyes sobre servicios digitales y seguridad en línea.

Especialistas en derecho tecnológico advierten que, si se comprueba que los deepfakes fueron usados con fines de manipulación del mercado o enriquecimiento financiero, tanto Musk como la empresa podrían enfrentar sanciones penales y económicas considerables.

Hasta el momento, Elon Musk no ha emitido comentarios públicos respecto a la investigación francesa, aunque el caso ha sido ampliamente cubierto por medios internacionales, generando discusión sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en redes sociales.

La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas semanas se presenten avances sobre posibles responsabilidades y medidas legales. Este caso se suma a la creciente atención global sobre cómo las grandes plataformas tecnológicas manejan contenido generado por IA y los riesgos asociados a su difusión sin regulación.

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MSL