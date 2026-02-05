¿Cuál es la fortunal actual de Elon Musk? Es el hombre más rico de la historia

Elon Musk es la primer persona en tener 500 mil millones de dólares

Luego de haber alcanzado el máximo histórico de 500 mil millones de dólares en su fortuna en octubre del 2025, este mes Elon Musk rompe su propio récord de nueva cuenta.

Previo a esta nueva cifra alcanzada durante los primeros días de febrero, en 2024 Elon Musk ya había logrado convertirse en la primer persona en la historia en acumular más de 400 mil millones de dólares en su fortuna personal.

De acuerdo con Forbes, la fortuna de Elon Musk es de más de 800 mil millones de dólares, pues se encuentra actualmente en los 834,8 mil millones de dólares, lo que significa que su patrimonio neto ha ido en aumento desde el 2020.

Elon Musk hablando durante un comité de acción política estadounidense en 2024 ı Foto: Getty Images

¿Cuáles son las empresas de Elon Musk?

A sus 54 años de edad, el empresario estadounidense es el hombre más rico del mundo, e incluso podría convertirse en el primer trillonario de la historia en caso de que su fortuna continúe incrementando.

Elon Musk cuenta con participación activa en seis empresas:

Tesla: Es una empresa fabricante de vehículos, soluciones de almacenamiento de energía y paneles solares. SpaceX: Es una empresa aeroespacial que se dedica a la fabricación de cohetes, así como al desarrollo de tecnología para la exploración espacial. X (antes Twitter): Es una red social que adquirió en 2022 el empresario y de la cuál fue CEO hasta 2023. Neuralink: Esta empresa desarrolla interfaces cerebro-computadora, con la finalidad de ayudar a personas que tienen diversas afectaciones en temas de salud. The Boring Company: Es una empresa que construye túneles con la finalidad de solucionar problemas de tráfico vial. xAI: Es una empresa de inteligencia artificial, incluye búsquedas en tiempo real, como Grok.

Hasta el momento el activo más valioso de Elon Musk es SpaceX, pues la empresa fabricante de cohetes en combinación con xAI se encuentra valorada en 1,25 billones de dólares.

SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth → https://t.co/3ODfcYnqfg pic.twitter.com/el40rCUBGe — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2026

En caso de que Tesla logre alcanzar el objetivo de lanzamiento a Marte, sumado a sus acciones y el paquete salarial aprobado en noviembre para el empresario, este podría generar hasta un billón de dólares en los próximos diez años.

La segunda persona más rica del mundo es Larry Page, quien actualmente cuenta con un patrimonio de 259,7 mil millones de dólares, mientras que la tercer persona más rica del mundo es Jeff Bezos, quien tiene una fortuna de 253 mil millones de dólares.

