Detienen a Vicente Francisco Aldape Moncada, funcionario de Tulum, en aeropuerto de Cancún

El tesorero del Ayuntamiento de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El registro oficial detalla que la detención ocurrió el jueves 2 de julio de 2026 a las 06:10 horas, dentro de las instalaciones del aeropuerto, específicamente en el área de inspección de la Terminal 2, en el municipio de Benito Juárez. En el informe también se establece que el funcionario fue asegurado durante un procedimiento de revisión en filtros de seguridad.

De acuerdo con la misma plataforma, la detención fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional, mientras que el servidor público quedó a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Benito Juárez, Quintana Roo, en calidad de “en traslado” hacia instalaciones de la FGR para continuar con las diligencias correspondientes.

🚨Vicente Francisco Aldape Moncada, tesorero del Ayuntamiento de Tulum, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, el pasado 2 de julio.



Se reporta que la captura ocurrió durante un filtro de revisión previo al… pic.twitter.com/P81eMBsKCx — Azucena Uresti (@azucenau) July 4, 2026

¿Quién es Vicente Francisco Aldape Moncada?

Vicente Francisco Aldape Moncada se desempeñaba como tesorero del Ayuntamiento de Tulum dentro de la actual administración municipal. De acuerdo con información difundida por medios locales y reportes periodísticos, ha formado parte del área financiera del gobierno municipal, donde su función principal estaba relacionada con la administración de recursos públicos y la gestión presupuestal del municipio.

Su detención ha generado atención debido a su cargo dentro del gobierno local, ya que el tesorero es una de las figuras clave en el manejo de las finanzas públicas municipales, lo que podría derivar en implicaciones administrativas y políticas conforme avance el proceso legal.

Hasta el momento, ni la FGR ni el Ayuntamiento de Tulum han emitido un posicionamiento amplio sobre el caso, por lo que la información oficial sigue siendo limitada.

En cuanto a las posibles causas de la detención, versiones preliminares señalan que el caso podría estar relacionado con la presunta portación de un arma de fuego durante la revisión en el aeropuerto. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la autoridad federal ni se ha detallado si existe una imputación formal por este hecho.

Las autoridades federales mantienen el caso bajo investigación, mientras se espera que en las próximas horas o días se definan las condiciones jurídicas del funcionario y los posibles delitos que se le atribuyen.

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MSL