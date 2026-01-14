Personal de fiscalización hizo recorridos de vigilancia

Tulum albergó a 120 mil viajeros en los pasados eventos, y lo consolida como destino de eventos mundiales

Instituciones municipales trabajaron en conjunto, garantizando cada uno desde sus trincheras, durante el popular evento Zamná realizar acciones efectivas de prevención y atención

Eventos para disfrutar en la localidad. Foto: Especial.
Dando firme seguimiento a las indicaciones del presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, de coordinar esfuerzos entre las autoridades locales para facilitar la logística y protección a la ciudadanía y turistas durante el conocido festival Zamná, donde reportaron la asistencia de 120 mil viajeros, personal de Seguridad Pública, Protección Civil y Fiscalización realizaron operativos permanentes con acciones de prevención y atención.

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Edgar Aguilar Rico, dio a conocer que elementos de seguridad realizaron más de 60 inspecciones en locaciones y escenarios, más de 55 inspecciones periféricas, antes, durante y después de cada evento, supervisiones en accesos públicos, así como revisiones a personal y colaboradores. Todo de la mano de instituciones estatales y federales.

Por su parte, el Director de Fiscalización, Sergio Canto informó que se realizaron operativos permanentes de supervisión y vigilancia, en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Tránsito Municipal, Guardia Nacional, SEDENA, Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras dependencias, con el objetivo de corroborar el cumplimiento de los permisos y disposiciones legales otorgados a las diversas sedes de eventos.

Asimismo, personal de fiscalización hizo recorridos de vigilancia en la zona costera, centro, colonia La Veleta y avenida Tulum, para verificar el cierre oportuno de establecimientos conforme a los horarios permitidos.

En esa misma sintonía, la Dirección de Protección Civil reportó que se llevaron a cabo verificación en instalaciones constando la seguridad en temas de cableado, escenario, generadores, extintores entre otros. Se efectuaron recorridos permanentes durante los eventos y personal de control en las áreas de entradas.

Cabe recalcar que el departamento de mercadotecnia del evento del festival Zamná reportó que a través de este evento se atrajeron a 120 mil viajeros, quienes disfrutaron de este evento que combina sonidos modernos y las bellezas naturales de este destino en sus junglas y playas, y en donde convergieron más de 100 nacionalidades.

De esta manera Tulum se consolida a nivel nacional y mundial como un destino de eventos de gran calidad. Para ello, el gobierno municipal continuará trabajando en elevar la experiencia para cada visitante y colocar a Tulum entre los destinos favoritos de los viajeros.

