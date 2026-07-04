Investigan envenenamiento masivo de perros en Comondú, BCS; dos personas resultaron afectadas

Autoridades municipales investigan el presunto envenenamiento de alrededor de 13 perros en el municipio de Comondú, Baja California Sur, donde al menos dos mujeres resultaron afectadas por “una sustancia tóxica”.

Los hechos ocurrieron en la colonia Brisas del Valle, donde se reportó la intoxicación de mascotas, según informó el Ayuntamiento el pasado 1 de julio, sin ofrecer más detalles.

Al respecto, el presidente municipal, Roberto Pantoja Castro, se manifestó indignado y advirtió que “en Comondú no hay lugar para actos de crueldad como estos”.

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En ese sentido, se dijo confiado en que las autoridades investigarán el caso para ubicar a los presuntos responsables.

“Mi solidaridad con las familias afectadas y mis deseos de pronta recuperación para las dos mujeres que resultaron intoxicadas . (...) Como sociedad, hagamos del respeto por la vida, el bienestar animal y la convivencia responsable una prioridad”, declaró

Personas afectadas, dueñas de perros envenenados

Por separado, el director de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Pablo Alejandro Moreno Magaña, informó que autoridades ministeriales investigan el envenenamiento masivo.

En declaraciones recogidas por el portal El Gato Naranja, el funcionario detalló que las dos personas afectadas eran cuidadoras de los perros, quienes habrían estado expuestas a alguna sustancia tóxica al intentar reanimar a los canes.

“Hubo dos personas que tuvieron afectación, que eran dueños de los perros , que estuvieron queriendo reanimar”, declaró.

Al respecto, informó que personal ministerial tomó muestras del aparente tósigo, mientras que autoridades municipales enterraron el resto en un lugar aislado para evitar contacto con otros animales y habitantes de Comondú.

“Ecología fue quien entró a hacer el trabajo de levantar los perros envenenados, siempre con su protección por la cuestión del veneno que era muy peligroso. (...) El área del Ministerio Público está en investigación. Ellos tomaron una muestra que supuestamente pudiera ser el veneno que afectó a los perros. Se llevaron una muestra, lo demás nosotros lo enterramos en un lugar donde no hay cerca algún ser humano y otros perros”, comentó.

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cehr