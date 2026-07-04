Gobierno de Tamaulipas presenta avances del Puerto del Norte a más de 80 líderes empresariales

El gobierno de Tamaulipas presentó ante más de 80 líderes y dirigentes de los principales organismos empresariales de México los avances del Puerto del Norte, proyecto estratégico para consolidar al estado como nodo logístico clave para el comercio internacional y la atracción de inversiones al estado.

Durante un encuentro privado, los empresarios conocieron los detalles de este proyecto prioritario impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya para ampliar la capacidad logística de Tamaulipas, fortalecer la conectividad con los mercados internacionales y aprovechar la posición estratégica del estado en la frontera con Estados Unidos.

Habla la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar. ı Foto: Cortesía

En las instalaciones del puerto en Matamoros, se dieron de primera mano los avances de la infraestructura, los proyectos de expansión y las oportunidades que representa el Puerto del Norte para el fortalecimiento de las cadenas de suministro, el comercio internacional y la relocalización de inversiones.

En representación del gobernador, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó que el desarrollo del Puerto del Norte forma parte de una política pública impulsada por el gobierno estatal para generar condiciones que fortalezcan la competitividad, incrementen la inversión productiva y contribuyan al crecimiento económico de la entidad y de la región.

“Desde agosto del año pasado, el Puerto de Altura de Matamoros inició operaciones, marcando el inicio de una nueva etapa para el desarrollo logístico y económico de nuestra entidad” Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía de Tamaulipas



La funcionaria estatal explicó al empresariado que el proyecto busca ampliar las capacidades logísticas del estado mediante infraestructura estratégica que permita responder a las nuevas dinámicas del comercio internacional y al creciente intercambio económico entre México y Estados Unidos .

Encuentro entre el gobierno de Tamaulipas y líderes empresariales por Puerto del Norte. ı Foto: Cortesía

Como parte de la jornada de trabajo, el director general del Puerto del Norte, Gustavo Guzmán Fernández, presentó el estado que guarda el desarrollo del proyecto, los avances registrados en infraestructura y las acciones contempladas para los próximos meses, encaminadas a consolidar esta terminal marítima como un nodo logístico de alcance nacional .

La convocatoria reunió a Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); José Enrique Ramos Rivera, vicepresidente nacional de Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), y Rómulo Mejía Durán, vicepresidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Así como a Pablo Haro Panduro, vicepresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Humberto Martínez Cantú, presidente nacional de INDEX; Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI); Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM; Juan Pablo González Martínez, presidente estatal de CANIRAC; y Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo del Estado de Coahuila, además de empresarios y representantes de distintos sectores productivos.

La presencia de la dirigencia nacional de organismos empresariales dio al encuentro un carácter estratégico, al convertir al Puerto del Norte en un espacio de diálogo entre el gobierno de Tamaulipas y los principales actores económicos del país, en un momento en que la infraestructura logística adquiere un papel determinante para aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno de la relocalización de empresas y el fortalecimiento del comercio con Norteamérica.

De acuerdo con Cantú Deándar, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene una visión de desarrollo sustentada en la coordinación institucional, el fortalecimiento de la infraestructura y el acompañamiento permanente al sector productivo para generar condiciones favorables para la inversión, la competitividad y la creación de empleos.

cehr