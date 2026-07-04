México vs Inglaterra: Oriente del Edomex tendrá sonideros, rifas y actividades

El gobierno del Estado de México anunció conciertos, sonideros, corredores gastronómicos y rifas para que habitantes de 11 municipios del oriente disfruten en familia el partido de México contra Inglaterra.

En los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Naucalpan, donde se llevarán a cabo actividades gratuitas como conciertos de banda, Dj, retas de futbol, juegos en tablero gigante y otras actividades recreativas que podrán ser consultadas en sus redes sociales oficiales.

En conferencia de prensa, el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que el Estado de México está listo para arropar a la población y celebrar al tricolor ante un triunfo augurado por las y los funcionarios en la quiniela organizada durante el evento.

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Gabinete de la gobernadora Delfina Gómez. ı Foto: Cortesía

La secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, informó que la transmisión del encuentro México contra Inglaterra programado este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, se realizará en los 14 Destinos Futboleros ubicados en:

Toluca

Aculco

El Oro

Ixtapan de la Sal

Jilotepec

Malinalco

Metepec

Otumba

San Martín de las Pirámides

Tenayuca-Santa Cecilia

Teotihuacán

Tepotzotlán

Tonatico

Valle de Bravo

La secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez. ı Foto: Cortesía

Hasta el momento la ciudadanía ha disfrutado más de 50 transmisiones de partidos y 24 días de actividades, donde se llevaron a cabo conciertos, presentaciones artísticas, activaciones deportivas y espectáculos para promover la convivencia familiar y fortalecer la identidad mexiquense.

Además de fomentar la convivencia social, esta iniciativa impulsa la economía, la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernandez reiteró que la derrama esperada para esta justa mundialista es de 7 mil 960 millones de pesos.

En este sentido, comentó que de acuerdo con sondeos permanentes realizados por la dependencia, se tienen cifras positivas, durante los días de partido de la selección mexicana se han registrado incrementos entre 15 y hasta 70 por ciento en restaurantes , comercios, hoteles, servicios turísticos y plataformas de transporte y alimentos.

Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal dio a conocer que se cuenta con un despliegue operativo con 2 mil 297 elementos y 334 unidades, que vigilan Pueblos Mágicos y Barrios Mágicos contemplados en el Estadio de México, un Destino Futbolero Seguro.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Edomex. ı Foto: Cortesía

cehr