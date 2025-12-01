Sheinbaum reconoce a Mara Lezama por avance en apertura de playas en Tulum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por los avances en la apertura de playas públicas en Tulum, al destacar que el proyecto ya muestra resultados visibles para residentes y visitantes.

Durante su Conferencia del Pueblo, Sheinbaum afirmó que “ya se ha avanzado muchísimo”, y subrayó que el proceso ha contado con la participación directa de la gobernadora, además de autoridades como la Secretaría de Turismo y Fonatur.

Muchas gracias, querida Presidenta @Claudiashein, por su respaldo y apoyo incondicional al trabajo que realizamos en conjunto por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo.



Siguiendo su visión, continuaremos haciendo realidad la justicia social y llevando prosperidad a cada… pic.twitter.com/ZeXxETnu7k — Mara Lezama (@MaraLezama) December 1, 2025

La presidenta también respondió a cuestionamientos sobre el acceso a zonas arqueológicas en la entidad, luego de que ejidatarios mantuvieran cobros adicionales para ingresar a sitios como Chacchobén y Sijilché.

A propósito, señaló que el INAH mantiene diálogo con las comunidades, al recordar que “los sitios patrimoniales son de la nación”, según dijo en la conferencia.

Respecto a Tulum, Sheinbaum reiteró que ya están habilitados los espacios con señalización para el acceso gratuito a las playas, además de días definidos para entrar sin costo al parque, como los domingos.

Esto se da en paralelo a una propuesta presentada en el Congreso para garantizar gratuidad en áreas naturales protegidas una vez por semana.

La mandataria federal añadió que, junto con el gobierno estatal y el ayuntamiento, se trabaja en el ordenamiento territorial ante el acelerado crecimiento de Tulum y la operación del nuevo aeropuerto, a fin de asegurar un desarrollo sostenible y una mejor organización urbana.

am