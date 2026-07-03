Pipa se incendia y explota en la autopista Puente de Ixtla-Iguala; hay cierre total.

Una pipa se incendió tras una presunta volcadura en el kilómetro 38 de la autopista de cuota Puente de Ixtla-Iguala, en el estado de Guerrero, lo que obligó al cierre total de la vialidad en ambos sentidos.

De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo de carga pesada presuntamente sufrió un volcamiento en el tramo mencionado. Este impacto habría sido el detonante directo para que se originara el posterior fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido algún reporte sobre el número de unidades afectadas por la posterior explosión del autotanque en la carretera.

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Actualmente, no se ha confirmado oficialmente si existen personas con lesiones o víctimas mortales a causa de este incidente vial.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano para tratar de apoyar en las labores de combate al siniestro y resguardo de personas. Dichas acciones operativas se ejecutan de manera conjunta y coordinada con diversas corporaciones de auxilio y vialidad que acudieron al llamado.

A través de diversos videos compartidos en redes sociales, se lograron documentar las afectaciones provocadas por el accidente, ocurrido en una de las curvas de la ruta.

🚨🔥 Una pipa de gas estalló tras un accidente en la autopista Iguala–Cuernavaca. Las autoridades mantienen acordonada la zona y continúan la búsqueda de los conductores involucrados. Hasta ahora no se reportan víctimas confirmadas. pic.twitter.com/6SmVUpVOi2 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 4, 2026

El material también permitió observar que las llamas habrían alcanzado a otros automóviles en circulación. Se reportó que algunas camionetas habrían resultado dañadas de forma colateral por la propagación de la combustión.

La emanación de humo resultó visible para los habitantes y conductores localizados a varios kilómetros de distancia dentro de esta zona morelense.

#Tomeprecauciones en #Guerrero se registra cierre total de circulación por #VehiculoIncendiado cerca del Km 039+000, de la carretera Puente de Ixtla-Iguala, a la altura del poblado Platanillo, Mpio. Iguala. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ngQvATK59N — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 3, 2026

Ante la persistencia del riesgo en el tramo vial, se exhortó a los automovilistas que circulan por la región a extremar las precauciones necesarias durante sus traslados.

Asimismo, las indicaciones oficiales solicitan evitar por completo la zona afectada y respetar los señalamientos del personal de emergencia.

La autopista Puente de Ixtla - Iguala (carretera de cuota 95D) conecta de forma directa a la región sur del estado de Morelos con la región Norte del estado de Guerrero

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JVR