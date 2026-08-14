Alza de 30% en casos de despojo con Mauricio Kuri

ELEMENTOS de la fiscalía detuvieron en febrero a cuatro personas acusadas de despojo, en un viñedo del municipio de Ezequiel Montes, como parte de la estrategia Sinergia, modelo que coordina esfuerzos y uso de inteligencia entre instituciones de los tres niveles de gobierno.

Durante el gobierno estatal de Mauricio Kuri, los casos de despojo en Querétaro tuvieron un incremento de 30 por ciento, con un registro de siete expedientes cada tres días.

En 57 meses de la administración del mandatario panista se han abierto cuatro mil 102 carpetas de investigación por dicho delito, mientras que en el mismo periodo de su antecesor, Francisco Domínguez Servién, se registraron tres mil 165 expedientes.

El Dato: UNA FAMILIA acusó a Francisco Domínguez de estar detrás del despojo de 269 ha de terreno con pozo en Huimilpan, localidad donde está el rancho del exmandatario.

La tendencia ascendente en la ocurrencia de este ilícito de carácter patrimonial mantiene consistencia. Mientras en el primer semestre de 2025 se documentaron 389 denuncias, en el mismo periodo del siguiente año los casos ascendieron a 456; es decir, la incidencia del despojo tuvo un aumento de 17.2 por ciento, sólo en el periodo de seis meses.

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A juzgar por el contenido del banco de datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el aumento de este delito se colocó en franco ascenso, ya que también en todo 2025 se experimentó una subida de 5.9 por ciento, pues entre ese año y 2024 las denuncias pasaron de 766 a 811.

UN VIÑEDO EN DISPUTA. Apenas en febrero pasado, la Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó un cateo en un viñedo ubicado en el municipio de Ezequiel Montes, como parte de una investigación iniciada por los delitos de despojo y robo.

Durante la intervención fueron detenidas cuatro personas y se logró el aseguramiento de documentación, dispositivos electrónicos, un arma de fuego y dinero en efectivo.

De acuerdo con la fiscalía estatal, la diligencia se realizó en el marco de la estrategia Sinergia, con el respaldo operativo del Ejército mexicano y las policías estatal y municipal.

Además, la institución de procuración de justicia también detuvo a dos personas por su participación en el delito de robo y despojo ocurrido en el Fraccionamiento Altozano, ubicado en el municipio de Querétaro.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero, cuando los detenidos ingresaron a un domicilio y sustrajeron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Cuando arribaron las personas ofendidas al inmueble, los sujetos los agredieron y los obligaron a retirarse de su domicilio.

MAURICIO KURI ı Foto: Especial

MAURICIO KURI

CARGO: gobernador de Querétaro

PERIODO: 2021 a 2027

LA FÓRMULA. En opinión de Miguel Ángel Beltrán Lara, notario número 169 de la Ciudad de México y miembro del Colegio de Notarios, es muy importante que las personas tengan regularizada su propiedad y, todo aquel que tenga un inmueble y quiera protegerlo, debe tener una escritura notarial inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

“Esa escritura es un escudo protector y te va a proteger para que el día de mañana nadie quiera despojarte de tu inmueble. Y si alguien te quisiera despojar, con esa escritura tienes una herramienta para defenderte”, explicó a La Razón.

Reconoció que, en muchos de los casos recientes, la mayoría de las víctimas no tenía escrituras y por ello es muy difícil que puedan recuperar sus viviendas.

Agregó que el modus operandi que despliegan los grupos criminales para arrebatar la posesión de las casas consiste en, primero, observar si un inmueble está vacío; posteriormente, se enteran que los propietarios no cuentan con escrituras y, finalmente, terminan por invadir el predio.

“Cuando el propietario no tiene escrituras, no está dado de alta en el registro y no tiene nada que lo ampare, le va a costar mucho trabajo sacar a los invasores”, advirtió el especialista.

Planteó que, para evitar más casos de este tipo, las autoridades deben difundir las medidas preventivas, como tener la escritura en el registro y, quienes no lo tengan, acudan ante un notario y puedan saber los requisitos para regularizar la propiedad.

De igual forma, dijo que otra medida preventiva es que no se debe descuidar un inmueble y es importante que siempre se tenga vigilada la propiedad.

“Si tienes un terreno, no lo dejes vacío, bardéalo; o si tienes un departamento que no ocupas, no lo dejes desocupado, de tal manera que la demás gente se dé cuenta que en la casa se acumula correspondencia o basura afuera. Hay que poner vigilancia o cambiar la chapa”, aconsejó.

También reconoció que el endurecimiento de penas también ayuda, así como el accionar de manera muy pronta por parte de las autoridades, como en el caso de la Ciudad de México.

“Aquí, en la Ciudad de México, el gobierno informó que todas las denuncias de despojo se van a tomar a la brevedad, porque pasa que cuando se meten a los inmuebles y no tienen escrituras y vas a la autoridad, ésta se tarda y los delincuentes se aprovechan, pero en cambio, si a los dos días que se introdujeron a una casa, la autoridad interviene rápidamente, se va a frenar ese delito”, subrayó.

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